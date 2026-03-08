Tùng Dương là một trong những ca sĩ góp mặt trong đêm nhạc Her Concert diễn ra tối 7/3 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).

Bên cạnh giọng hát nội lực quen thuộc, nam ca sĩ còn đưa hàng nghìn khán giả đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác với những màn trình diễn trẻ trung, bùng nổ và đầy năng lượng. Giữ vai trò mở màn chương trình, Tùng Dương khiến khán giả ấn tượng ngay từ những giây đầu tiên khi xuất hiện trên không trung, đu dây xuống sân khấu trong tiết mục Mang thai và Cánh chim phượng hoàng.

Tùng Dương thể hiện '"Cánh chim phượng hoàng'':

Khi khán giả chưa hết ngỡ ngàng, anh lại tiếp tục gây bất ngờ bằng màn trình diễn Tái sinh. Ca khúc của Tăng Duy Tân được làm mới hoàn toàn bằng bản phối trẻ trung, dồn dập nhịp điệu. Hàng nghìn khán giả, chủ yếu là các bạn trẻ đứng dậy cổ vũ, đồng thanh hát theo nam ca sĩ.

Tái sinh là ca khúc được Tăng Duy Tân viết riêng cho Tùng Dương, lấy cảm hứng từ chuyện tình của anh và bà xã. Từ khi ngỏ lời em họ viết nhạc cho mình, anh đã ấp ủ mong mỏi chinh phục khán giả trẻ, đặc biệt là lứa tuổi teen. Ca khúc sau đó trở thành hit, được viral rộng rãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội, khiến cái tên Tùng Dương trở nên gần gũi hơn với các bạn trẻ.

Divo chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực.

Sau những ca khúc quen thuộc được đo ni đóng giày cho giọng hát của mình, Tùng Dương mang đến rất nhiều bất ngờ khi cover một loạt bản hit nhạc trẻ, đang được viral trên mạng xã hội. Ca khúc E là không thể do Đông Thiên Đức sáng tác và từng gắn với chất giọng Anh Quân Idol​​​​​ dường như được lột xác hoàn toàn trong phần trình diễn của Tùng Dương.

Chất giọng dày và nội lực của anh khiến bản ballad trở nên sâu lắng hơn nhưng vẫn giữ được nhịp cảm xúc trẻ trung. Cách luyến láy của nam ca sĩ khiến ca khúc buồn không bi lụy nhưng vẫn giàu cảm xúc. Một trong những điểm nhấn của phần trình diễn là Thiệp hồng sai tên.

Ca khúc vốn quen thuộc với nhiều khán giả được Tùng Dương thể hiện theo phong cách mới, dìu dặt, da diết nhưng không sa vào sự ủy mị. Tiếng violin vang lên giữa không gian rộng lớn của nhà thi đấu khiến phần trình diễn thêm phần lãng mạn. Sự thay đổi trong cách chọn bài và cách hát cho thấy Tùng Dương đang chủ động bước ra khỏi “vùng an toàn” của mình.

Tùng Dương hát ''E là không thể'':

Không còn chỉ gắn với những bản nhạc nghệ thuật phức tạp, anh mạnh dạn thử sức với nhiều ca khúc nhạc trẻ, nhưng vẫn giữ được cá tính âm nhạc riêng. Khán giả trở nên phấn khích hơn mỗi khi Tùng Dương trò chuyện. Anh tếu táo gọi mình là ca sĩ trẻ nhất chương trình, kể cả Quân A.P, Bùi Trường Linh hay Bùi Công Nam cũng không thể trẻ bằng mình.

Khi hát chay giao lưu với khán giả, anh cũng chọn hai ca khúc nhạc trẻ là Ai chung tình được mãi và Ngày mai người ta lấy chồng. Bất ngờ lớn nhất Tùng Dương mang đến Her Concert tối qua chính là màn trình diễn Ngày chưa giông bão với bản phối theo phong cách remix.

Tùng Dương và Quốc Thiên.

Khi tiếng nhạc nổi lên, Divo nhạc Việt hướng về khán giả và nói: "Ai bảo Tùng Dương không thể hát nhạc remix?". Sau đó, anh vừa hát vừa nhảy trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Nam ca sĩ từng nhiều lần cover khúc này nhưng đây là lần đầu tiên trình diễn "cháy" như vậy. Không khí Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình bùng nổ với khả năng thiêu đốt sân khấu của Tùng Dương cùng sự hưởng ứng của hàng nghìn khán giả.

Sau màn trình diễn này, Tùng Dương tiết lộ nếu tiếp tục nhận được yêu thương của khán giả trẻ, anh có thể tổ chức một liveshow tại sân vận động vào cuối năm nay. Chia sẻ của nam ca sĩ khiến nhiều người phấn khích và vỗ tay không ngừng.

Không chỉ tạo bất ngờ ở các màn trình diễn solo, Tùng Dương còn để lại nhiều ấn tượng khi solo với các đàn em trong Her Concert. Anh cùng Quốc Thiên mang đến bản song ca You Raise Me Up. Hai giọng hát nội lực, truyền cảm cùng hòa quyện, khiến không gian dường như chìm trong không khí lãng mạn.

Sau đó, họ tiếp tục kết hợp trong liên khúc Giấc mơ của mẹ - Mẹ yêu con cùng sự góp mặt của Bùi Công Nam và Quốc Thiên. Sự kết hợp giữa nhạc trẻ và những giai điệu bất hủ khiến khán giả phấn khích, say sưa hát theo. Bùi Công Nam cho biết cảm thấy rất vinh dự khi được hòa giọng với Tùng Dương.

Tùng Dương và Bùi Công Nam.

Ca nhạc sĩ cho biết ban đầu anh cảm thấy rất áp lực, thậm chí e ngại không biết có nên nhận lời không vì giọng hát của Tùng Dương và Quốc Thiên đều quá khủng. Đáp lời đàn em, Tùng Dương cho biết luôn ngưỡng mộ tài năng của Bùi Công Nam, đặc biệt là sau khi nghe ca khúc Tiến hay lùi của ca nhạc sĩ. Anh thậm chí còn tự nhận mình là "big fan" của Bùi Công Nam.

Với những gì đã thể hiện trong đêm nhạc Her Concert, Tùng Dương đã cho thấy sự lột xác, chuyển mình đầy ấn tượng, từ cách chọn bài đến phong cách trình diễn. Anh không từ bỏ nền tảng nghệ thuật đã tạo nên tên tuổi nhưng sẵn sàng làm mới bản thân để kết nối với lớp khán giả trẻ.

Ai bảo Tùng Dương không thể hát nhạc remix?

Ở đó có hình ảnh Tùng Dương đầy năng lượng, sôi động và trẻ trung, khác hẳn hình ảnh của một divo thích trưng trổ kỹ thuật, thể hiện cá tính qua những nhạc phẩm gai góc như trước đây. Trong một chia sẻ gần đây, khi nói về sự thay đổi của mình, Tùng Dương nói không nghĩ mình đánh mất bản sắc riêng mà chỉ mở rộng để có thể nhìn nhận mọi thứ dưới góc nhìn đa chiều hơn. Với cách thể hiện và tiếp cận mới, anh cảm thấy như đang bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Nếu ngày trước anh bước lên sân khấu với tâm thế của người chinh phục, phải hát thật khó, thật khác để khán giả ồ lên thì bây giờ thích được kết nối cảm xúc với khán giả Gen Z khi nhìn thấy họ vừa hát theo mình vừa giơ điện thoại quay chụp. Khi thấy những gương mặt rất trẻ rung động cùng mình, anh có cảm giác mình chưa bao giờ già đi.

Bên cạnh Tùng Dương, đêm nhạc tối 7/3 còn có sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ như Quân A.P, Bùi Trường Linh, Bùi Công Nam, Quang Hùng MasterD, Quốc Thiên, Dương Domic... Mỗi ca sĩ có một set diễn riêng, góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc đa dạng nhưng đều hướng tới sự trẻ trung và tôn vinh phụ nữ đúng với chủ đề của chương trình.

Đỗ Lê

Ảnh, clip: Cao Thiên Sinh, A.P, BTC

Tùng Dương, Võ Hạ Trâm sâu lắng và bùng nổ ở 'Xuân quê hương' 2026 Tùng Dương, Võ Hạ Trâm gây ấn tượng với giọng hát và tiết mục được dàn dựng công phu trong chương trình Xuân quê hương 2026 diễn ra tối 8/2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.









