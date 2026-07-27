Với điểm trung bình chung tích lũy 3.83/4, Nguyễn Thị Ánh Tuyết vừa được vinh danh tại lễ tốt nghiệp năm 2026 của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội khi trở thành thủ khoa ngành Kế toán. Trong bảng điểm của Tuyết, đa phần điểm A và A+, chỉ một số ít môn đạt điểm B.

Từ trượt nguyện vọng 1 đến thủ khoa tốt nghiệp đại học

Chia sẻ với VietNamNet, Tuyết cho hay rất vui và bất ngờ khi trở thành thủ khoa của ngành. “Đây thực sự là kết quả ghi nhận cho sự cố gắng của em trong suốt 4 năm qua”, Tuyết nói.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, thủ khoa tốt nghiệp ngành Kế toán của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội với tấm bằng Xuất sắc. Ảnh: Thanh Hùng

Nữ sinh Bắc Ninh kể, 4 năm trước, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội vốn không phải là nguyện vọng 1 của em.

Trượt nguyện vọng 1 đại học, được gia đình động viên, Tuyết không quá buồn mà tự nhủ sẽ cố gắng. Từ những ngày đầu bước chân vào trường đại học, Tuyết đã đặt mục tiêu rõ ràng cho hành trình mới. Em chủ động ứng cử vị trí lớp trưởng, tích cực tham gia câu lạc bộ để cải thiện các kỹ năng của bản thân.

“Qua 4 năm đại học, em dần nhận ra rằng, không phải mọi thứ trong cuộc sống đều thuận theo ý mình ngay từ đầu. Nhưng điều quan trọng hơn là cách mình biến những tình huống, lựa chọn đó trở nên phù hợp với bản thân. Nếu không đạt được như kỳ vọng ban đầu, hãy cứ hết mình với những lựa chọn hiện có. Em thực sự đã có 4 năm đại học tuyệt vời và nghĩ rằng có khi trúng tuyển nguyện vọng 2 lại là may mắn”, Tuyết chia sẻ.

Theo Tuyết, trong quá trình học, điều quan trọng nhất là phải tập trung hiểu bài, nắm được hết kiến thức thầy cô truyền tải trên lớp. “Nhiều kiến thức mình có thể bổ trợ bằng việc tự học, song những lời hướng dẫn của thầy cô trên lớp thường sẽ là những điểm quan trọng, mấu chốt của môn học, chương trình. Vì vậy, em nghĩ rằng khi mình chú tâm nghe giảng, nắm được những ý chính thì việc đào sâu sẽ có nền tảng và dễ dàng hơn”, Tuyết nói.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, vinh danh thủ khoa các ngành học tại lễ tốt nghiệp năm 2026. Trong ảnh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết đứng ngoài cùng bên phải. Ảnh: Thanh Hùng

Tuyết cho rằng mình không phải là sinh viên quá nổi trội trong khoa, bởi mỗi bạn đều có thế mạnh riêng. Tuy nhiên, em tạo được sự khác biệt nhờ luôn sẵn sàng đặt câu hỏi về những điều chưa biết, đồng thời chủ động khắc phục điểm yếu.

Trong học tập, khi chưa hiểu một vấn đề, Tuyết thường hỏi thầy cô hoặc tìm cách trao đổi cho đến khi hiểu rõ. “Qua những lần trao đổi với thầy cô, em nhận ra mình có thể hiểu vấn đề sâu hơn. Khi đi làm cũng vậy, với những việc chưa có kinh nghiệm, em sẵn sàng thừa nhận thiếu sót và hỏi để học thêm. Ngay cả những lần thất bại khi phỏng vấn xin việc cũng giúp em rút ra nhiều điều, chứ không chỉ đơn thuần là thất bại”, Tuyết nói.

Chinh phục Big 4 sau 4 vòng tuyển dụng

Trong những năm tháng đại học, Tuyết cũng tham gia nhiều câu lạc bộ, từ sinh viên tình nguyện, đến liên quan chuyên ngành. Cô bạn cũng là lớp trưởng lớp hành chính.

Từ những nền tảng có được, Tuyết bắt đầu đặt mục tiêu chinh phục Ernst & Young (EY) - một trong 4 công ty kiểm toán đa quốc gia hàng đầu thế giới (Big 4).

Tuyết cho biết, để vào được Big 4, ứng viên phải trải qua 4 vòng: Xem xét hồ sơ, kiểm tra năng lực chuyên môn, phỏng vấn nhóm và phỏng vấn cá nhân.

Ánh Tuyết cùng người thân tại ngày nhận bằng tốt nghiệp.

Vượt qua các vòng thi khắt khe cùng hàng trăm ứng viên, hồi tháng 5, Tuyết trúng tuyển vào EY.

Nữ sinh cho hay, để trúng tuyển, ngoài việc nắm chắc kiến thức chuyên ngành, ứng viên cần thể hiện sự tự tin và năng lực phù hợp với vị trí ứng tuyển. “Ứng viên cũng cần cho thấy sự gắn kết với công ty và cam kết làm việc lâu dài để tạo niềm tin với nhà tuyển dụng, từ đó có cơ hội được lựa chọn”, Tuyết chia sẻ.

Tuyết cho rằng tấm bằng xuất sắc, tốt nghiệp thủ khoa là một dấu mốc, kỷ niệm đẹp song không thể chỉ mãi nhìn vào đó, mà cần tiếp tục nỗ lực, bởi môi trường lao động sẽ khác hẳn ở giảng đường đại học.

“Em hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp các bạn trẻ ở thế hệ sau tự tin hơn vào bản thân, dù kết quả ban đầu không được như kỳ vọng. Chỉ cần cố gắng hết mình trong học tập, chúng ta sẽ nhận được thành quả xứng đáng”, Tuyết nói.

Nữ sinh hy vọng trong thời gian làm việc ở công ty hàng đầu thế giới, có thể học hỏi thêm được nhiều điều, hiểu hơn về ngành nghề. Trong tương lai gần, nếu có cơ hội, em muốn được học lên cao hơn để mở rộng thêm kiến thức.