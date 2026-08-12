Theo Dawan News, ông Trương Trí Cường, 44 tuổi, sống tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, hiện làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tốt nghiệp đại học cách đây khoảng 20 năm, ông Trương thường xuyên phải đi công tác tới 300 ngày mỗi năm, vì vậy phần lớn việc học hành của con gái do vợ ông đảm trách.

Năm ngoái, ông quyết định giảm khối lượng công việc để hỗ trợ cô con gái 15 tuổi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào THPT.

Tuy nhiên, căng thẳng nhanh chóng nảy sinh. Trong một lần tranh luận về chuyện học tập, cô bé cho rằng học sinh ngày nay chịu áp lực học hành lớn hơn nhiều so với thế hệ của cha mình.

“Nếu bố giỏi như vậy thì sao không thi cao học?”, cô bé thách đố.

Ông Trương giảm khối lượng công việc để hỗ trợ con gái ôn thi vào THPT, đồng thời tự ôn thi cao học. Ảnh: QQ.com

Câu nói này của con gái khiến ông Trương suy nghĩ rất nhiều. Dù lo ngại tuổi tác, công việc bận rộn và kiến thức Toán, tiếng Anh đã mai một, ông vẫn quyết định đăng ký dự thi.

Ban đầu, vợ ông lo lắng chồng sẽ mất công mà không đạt kết quả, nhưng cuối cùng vẫn ủng hộ quyết định này.

Ông Trương đăng ký các khóa học trực tuyến và xây dựng lịch học nghiêm ngặt, tranh thủ từng khoảng thời gian ngoài giờ làm việc.

Mỗi sáng từ 6h đến 9h, ông học tiếng Anh. Buổi tối, ông dành 5 giờ cho môn Toán. Trong những chuyến công tác, ông tận dụng thời gian trên tàu cao tốc để ôn tập.

Lịch học cường độ cao, trung bình hơn 8 giờ mỗi ngày, khiến ông Trương thường xuyên đau đầu.

Sau 5 tháng chuẩn bị, tháng 12 năm ngoái, ông bước vào kỳ thi tuyển sinh sau đại học toàn quốc của Trung Quốc.

Sau 5 tháng ôn tập, ông dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học toàn quốc vào tháng 12 năm ngoái và trúng tuyển chương trình MBA vừa làm vừa học của Đại học Công nghiệp Tây Bắc. Ông nhận giấy báo nhập học vào tháng 6 năm nay. Kế hoạch học tập tiếp theo của ông chưa được công bố.

Ông Trương trúng tuyển chương trình MBA vừa làm vừa học của Đại học Công nghiệp Tây Bắc. Ảnh: SCMP/News China

Nỗ lực của ông Trương cũng khiến con gái thay đổi.

Sau khi biết cha trúng tuyển, cô bé vốn trước đây không thích đến thư viện bắt đầu chủ động rủ bạn bè cùng học, thậm chí đề nghị bố mẹ thuê gia sư.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào THPT, cô bé đạt điểm cao hơn 95 điểm so với bài thi thử, qua đó đỗ vào ngôi trường mong muốn.

Nữ sinh chưa bao giờ trực tiếp nói với cha rằng trải nghiệm của ông đã tác động đến mình như thế nào. Nhưng ông nhận thấy con gái ngày càng tự giác trong học tập.

Với ông Trương, nuôi dạy con không chỉ là lời khuyên mà còn là cách cha mẹ làm gương bằng chính sự kiên trì và hành động của mình.

Ông cũng nhận ra rằng ban đầu mình tham gia kỳ thi để làm gương cho con gái, nhưng càng về sau, thử thách ấy trở thành mục tiêu của chính ông.

“Cuộc đời nên được sống cho chính mình”, ông chia sẻ với truyền thông.

Theo SCMP, câu chuyện nhận được nhiều phản hồi trên mạng xã hội. Một người bình luận: “Người cha này cho thấy sự quyết tâm, chủ động và tầm nhìn. Ông chỉ thi một kỳ thi nhưng đã thay đổi cuộc đời của hai người”.

Một người khác viết: “Tôi đã kể câu chuyện này cho bố mẹ nghe. Chỉ ước bố tôi có được một nửa sự quyết tâm như ông Trương”.