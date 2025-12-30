Dữ liệu mới nhất từ Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025 do Vietnam Report công bố cho thấy, bức tranh “tuổi CEO” năm nay mang màu sắc ổn định rõ rệt. Thay vì những thay đổi lớn về cơ cấu độ tuổi, các doanh nghiệp lớn đang ưu tiên sự liên tục trong lãnh đạo, coi kinh nghiệm quản trị và khả năng kiểm soát rủi ro là nền tảng then chốt để duy trì tăng trưởng trong giai đoạn chọn lọc. Ở đó, kinh nghiệm và sức bền của lớp lãnh đạo kỳ cựu tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, song song với việc tạo điều kiện trao không gian đổi mới cho thế hệ lãnh đạo trẻ.

Tuổi CEO năm nay: Thế hệ lãnh đạo 7X giữ vai trò trụ cột

Thống kê từ hai bảng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2025 cho thấy, nhóm CEO trong độ tuổi từ 41-50 và từ 50 tuổi trở lên vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo. Nhiều CEO thuộc thế hệ 7X tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong cơ cấu lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây là thế hệ trưởng thành cùng tiến trình Đổi mới, có nền tảng học vấn và trải nghiệm thực tiễn phong phú, từng bước xây dựng doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Nguồn: Vietnam Report, Thống kê từ Bảng xếp hạng VNR500 2025

Xét theo can chi, các CEO sinh năm Nhâm Tý, Giáp Dần, Bính Thìn, Đinh Tỵ… xuất hiện với tần suất cao trong bảng xếp hạng. Dưới góc nhìn biểu trưng phương Đông, đây là những tuổi gắn với sự bền bỉ, quyết đoán và khả năng thích nghi. Quan trọng hơn, độ tuổi CEO phản ánh vai trò và ảnh hưởng của sự tích lũy tri thức, kinh nghiệm điều hành, mạng lưới quan hệ… đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh ở các doanh nghiệp quy mô lớn.

Không chỉ đóng vai trò “người giữ nhịp”, lớp CEO này còn là lực lượng then chốt trong việc xây dựng nền tảng quản trị, văn hóa doanh nghiệp và chiến lược phát triển dài hạn. Trong bối cảnh kinh tế mới, chính bản lĩnh và kinh nghiệm của họ đã giúp doanh nghiệp tối ưu hoá hiệu quả, củng cố nội lực và sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Giữ nhịp điều hành trong giai đoạn nhiều biến động

Nếu những giai đoạn tăng trưởng nóng thường tạo điều kiện cho các thay đổi mạnh mẽ về mô hình kinh doanh hoặc đội ngũ nhân sự, bối cảnh toàn cầu hiện nay lại đặt ra yêu cầu cao hơn về tính ổn định. Theo dữ liệu từ Bảng xếp hạng VNR500, cơ cấu độ tuổi CEO năm nay nhìn chung không có biến động lớn, phản ánh xu hướng các doanh nghiệp ưu tiên sự liên tục trong công tác điều hành.

Sự ổn định này không đồng nghĩa với bảo thủ hay trì trệ, mà thể hiện cách các doanh nghiệp lớn lựa chọn “giữ nhịp” trong bối cảnh nhiều biến số khó lường. Với hệ thống vận hành phức tạp, quy mô vốn lớn và phạm vi ảnh hưởng rộng của các doanh nghiệp VNR500, mỗi quyết định của CEO đều có tác động sâu rộng. Do đó, kinh nghiệm và bản lĩnh lãnh đạo trở thành yếu tố quyết định then chốt.

Tết Bính Ngọ 2026: Tăng tốc và ‘Giữ cương’

Theo quan niệm Á Đông, năm Ngọ gắn với hình ảnh chuyển động mạnh mẽ, tốc độ và khát vọng bứt phá. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế mới, “tinh thần” Bính Ngọ không chỉ nằm ở việc “phi nhanh”, mà còn ở khả năng “giữ cương” - kiểm soát hướng đi và nhịp độ phát triển.

Có thể thấy, nhiều CEO VNR500 đang lựa chọn cách tiếp cận này: Tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng song song với việc siết chặt quản trị rủi ro, chuẩn hóa hệ thống và tái cấu trúc doanh nghiệp theo chiều sâu. Đây là giai đoạn mà bản lĩnh lãnh đạo được thể hiện qua khả năng giữ cho doanh nghiệp vận hành ổn định, nâng cao uy tín thương hiệu trong môi trường nhiều biến động. Việc tích lũy đủ trải nghiệm điều hành giúp các nhà lãnh đạo có tầm nhìn toàn diện hơn trước những biến động ngắn hạn, từ đó đưa ra các quyết sách mang tính chiến lược và bền vững.

VNR500 - “bức tranh” phản chiếu năng lực lãnh đạo doanh nghiệp Việt

Không chỉ là bảng xếp hạng dựa trên quy mô doanh thu, VNR500 ngày càng đóng vai trò như một “bức tranh” phản chiếu năng lực quản trị và chất lượng lãnh đạo của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Từ dữ liệu về tuổi CEO năm nay, có thể thấy một điểm chung: Sự lựa chọn ổn định lãnh đạo trong giai đoạn chọn lọc là chiến lược có chủ đích.

Trong năm Bính Ngọ, khi nền kinh tế được kỳ vọng tiếp tục vận động theo hướng tái cấu trúc và nâng cao chất lượng tăng trưởng, vai trò của các CEO càng trở nên quan trọng. Những doanh nghiệp được vinh danh trong Bảng xếp hạng chính là minh chứng cho khả năng dẫn dắt bền bỉ, nơi kinh nghiệm, bản lĩnh và tầm nhìn dài hạn tiếp tục là giá trị cốt lõi, giúp doanh nghiệp trụ vững và sẵn sàng cho những bước tiến tiếp theo trên hành trình phát triển, hội nhập quốc tế.

Lễ công bố và tôn vinh Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report và Báo VietNamNet tổ chức ngày 08/01/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, TP. Hà Nội.