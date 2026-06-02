Kết quả nghiên cứu đáng chú ý

Những ngày gần đây, thông tin về một loại thuốc tiêm có thể giúp một số bệnh nhân ung thư đáp ứng điều trị rất tốt đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Thế Cường - Khoa Hóa trị liệu, Bệnh viện E (Hà Nội), loại thuốc được nhắc đến là Amivantamab - một kháng thể đặc hiệu kép tác động lên hai đường tín hiệu EGFR và MET. Đây là thuốc điều trị đích không phải thực phẩm chức năng hay thuốc có thể sử dụng cho mọi loại ung thư.

Tại Việt Nam, thuốc này đã được cấp số đăng ký lưu hành từ năm 2025 dưới dạng lọ truyền tĩnh mạch 350 mg/7 ml. Trong ung thư phổi không tế bào nhỏ, thuốc chỉ được chỉ định cho một số nhóm bệnh nhân có đột biến EGFR nhất định trong những bối cảnh điều trị cụ thể.

Sự quan tâm của dư luận xuất phát từ nghiên cứu OrigAMI-4 pha 1b/2 đánh giá hiệu quả của Amivantamab dạng tiêm dưới da trên bệnh nhân ung thư đầu cổ tế bào vảy tái phát hoặc di căn, không liên quan HPV, sau khi đã thất bại với hóa trị và liệu pháp miễn dịch.

Đây là nhóm bệnh nhân có tiên lượng điều trị rất khó khăn. Trong số 102 bệnh nhân tham gia nghiên cứu:

- Tỷ lệ đáp ứng khách quan đạt khoảng 47%.

- 4 bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn (khoảng 4%).

- 44 bệnh nhân đáp ứng một phần (khoảng 43%).

- 39 bệnh nhân duy trì ổn định.

Bệnh nhân ngày càng có thêm nhiều lựa chọn thuốc khi điều trị. Ảnh minh họa

Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng 79% số bệnh nhân có khối u thu nhỏ sau điều trị. Sau khoảng 6-7 tuần dùng thuốc, một nửa số bệnh nhân đã bắt đầu ghi nhận đáp ứng với điều trị. Ở những người đáp ứng, hiệu quả này được duy trì ít nhất khoảng 7,2 tháng. Thời gian kiểm soát bệnh trước khi có dấu hiệu tiến triển trở lại đạt khoảng 6,8 tháng.

Theo bác sĩ Cường, đây là tín hiệu rất tích cực đối với nhóm bệnh nhân đã trải qua nhiều phương pháp điều trị trước đó. Tuy nhiên, đáp ứng trên phim chụp không đồng nghĩa với việc khỏi bệnh hoàn toàn.

"Trong ung thư giai đoạn muộn, điều quan trọng không chỉ là khối u có nhỏ lại hay không mà còn là thời gian kiểm soát bệnh, thời gian sống thêm, chất lượng cuộc sống và khả năng chấp nhận tác dụng phụ", bác sĩ Cường nhấn mạnh.

Vì vậy, kết quả nghiên cứu cần được nhìn nhận như một bước tiến đáng khích lệ chứ chưa phải là giải pháp chữa khỏi ung thư.

Chi phí 1,4 tỷ đồng/3 tháng

Bác sĩ Cường lưu ý, nghiên cứu OrigAMI-4 chỉ được thực hiện trên bệnh nhân ung thư đầu cổ tế bào vảy tái phát hoặc di căn, không liên quan HPV. Do đó, không thể suy rộng kết quả này cho các loại ung thư khác như ung thư phổi, gan, dạ dày, vú hay đại trực tràng.

"Không phải bệnh nhân ung thư nào cũng phù hợp với Amivantamab và việc sử dụng thuốc cần dựa trên đặc điểm bệnh học, giai đoạn bệnh cũng như chỉ định của bác sĩ chuyên khoa", bác sĩ Cường nói.

Bên cạnh hiệu quả điều trị, chi phí là vấn đề được nhiều người bệnh quan tâm. Theo tính toán từ phác đồ sử dụng trong nghiên cứu, với bệnh nhân nặng khoảng 60kg, nếu quy đổi theo giá kê khai của dạng thuốc đang lưu hành tại Việt Nam (khoảng 34,5 triệu đồng/lọ 350mg), tổng chi phí tiền thuốc trong khoảng 3 tháng đầu điều trị có thể lên tới 1,4 tỷ đồng.

Con số này chưa bao gồm chi phí xét nghiệm, theo dõi, nằm viện, xử trí tác dụng phụ và các khoản phát sinh khác.

Amivantamab là một thành tựu đáng ghi nhận của y học ung thư đem thêm hy vọng cho người bệnh. Tuy nhiên, người dân cần hiểu rằng thuốc chỉ có hiệu quả trên một số nhóm bệnh nhân nhất định, trong những chỉ định cụ thể.

Do đó, bác sĩ Cường khuyến cáo, hy vọng là điều rất quan trọng nhưng người bệnh cần có thông tin đầy đủ và chính xác và không nên tự ý tìm mua thuốc.

