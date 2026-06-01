Câu chuyện một gia đình đứng trước lựa chọn bán nhà để điều trị ung thư cho người cha đã tạo nên cuộc tranh luận trên mạng xã hội, bởi đó là bài toán đau đớn giữa tình thân, trách nhiệm và thực tế cuộc sống.

Mới đây, tài khoản mạng xã hội P.V.B chia sẻ tình cảnh bế tắc của gia đình: "Ba tôi bị ung thư, giờ mà chạy theo phác đồ điều trị phải bán nhà để đổi lấy chừng 2-3 năm sự sống. Chị em trong nhà không đồng ý, tôi thì còn nhỏ quá, chẳng biết phải đứng về phe nào cho đúng nữa".

Các chị gái đưa ra lựa chọn điều trị giảm nhẹ để giữ lại mái nhà cho con cháu sau này.

"Một bên là chữ hiếu - còn nước còn tát, một bên là thực tế cơm áo gạo tiền. Lỡ mai mốt ba mất đi rồi thì người ở lại sống sao đây nếu mất trắng căn nhà?", dòng chia sẻ của B. nhận được hàng nghìn lượt bình luận.

Hai luồng quan điểm đối lập

Dưới bài đăng, nhiều người cho rằng cha, mẹ chỉ có một trong đời còn tài sản có thể gây dựng lại.

"Tôi từng bán nhà để lo cho mẹ. Mẹ sống thêm được vài năm. Giờ tôi ở nhà thuê nhưng chưa bao giờ hối hận. Tài sản chỉ là vật ngoài thân còn cảm giác đã làm hết sức mới là điều giúp mình thanh thản", tài khoản Q.T.A chia sẻ.

Chăm sóc bệnh nhân ung thư. Ảnh minh họa: Mạnh Trần.

Nhiều ý kiến khác cũng đồng tình rằng nếu người bệnh còn ý chí chiến đấu, gia đình nên cố gắng điều trị đến cùng để sau này không phải sống trong day dứt.

Tuy nhiên, không ít người lại nhìn câu chuyện dưới góc độ thực tế hơn.

"Nếu mất nhà mà chữa được thì bán hai căn cũng đáng. Nhưng nếu tiên lượng rất xấu, cuối cùng vừa mất người vừa mất nhà thì sao?", một người đặt vấn đề.

Nhiều ý kiến chia sẻ việc quyết định điều trị đến đâu cần dựa trên loại ung thư, giai đoạn bệnh, khả năng đáp ứng thuốc và tiên lượng sống của từng bệnh nhân thay vì chỉ dựa trên cảm xúc.

Nỗi suy tư của bác sĩ

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), trong thực tế điều trị ung thư, không ít bệnh nhân có chỉ định sử dụng thuốc đích hoặc liệu pháp miễn dịch nhưng không thể tiếp cận vì chi phí quá lớn.

"Trong thực tế, chúng tôi gặp rất nhiều gia đình phải đắn đo giữa điều trị và khả năng tài chính. Thậm chí có người nói sẽ bán nhà để chữa bệnh. Đó cũng là những tình huống khiến bác sĩ rất trăn trở khi tư vấn", PGS Phương chia sẻ.

Bác sĩ dẫn chứng trường hợp một người phụ nữ 62 tuổi mắc ung thư phổi giai đoạn IV. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh rất phù hợp với liệu pháp miễn dịch đơn trị có khả năng mang lại hiệu quả tốt và ít tác dụng phụ hơn. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế hạn chế, gia đình chỉ chọn điều trị hóa chất theo chế độ bảo hiểm y tế. Sau 7 tháng, bệnh tiến triển nặng hơn, thể trạng suy giảm khiến người bệnh không còn đủ sức để tiếp tục các phác đồ khác và chỉ có thể điều trị chăm sóc giảm nhẹ.

The bác sĩ Phương, mỗi quyết định cần được cân nhắc dựa trên tiên lượng cụ thể của người bệnh. Có trường hợp việc đầu tư điều trị giúp kéo dài đáng kể thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhưng cũng có trường hợp hiệu quả rất hạn chế trong khi chi phí quá lớn.

Thông thường, các bác sĩ sẽ tư vấn để người bệnh và gia đình cân bằng giữa mục tiêu điều trị và điều kiện kinh tế, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp nhất, dù đôi khi đó không phải lựa chọn tối ưu nhất.

