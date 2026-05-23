Tự mua thuốc chữa

Nam thanh niên 27 tuổi đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) trong tình trạng vùng kín xuất hiện nhiều nốt sùi nhỏ, mềm, mọc rải rác quanh cơ quan sinh dục và có dấu hiệu lan rộng. Điều đáng chú ý, bệnh nhân cho biết thường xuyên có quan hệ “tình một đêm” nhưng ít sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn.

Ban đầu, do các nốt sùi không gây đau hay ngứa, người bệnh khá chủ quan và tự mua thuốc bôi điều trị. Tuy nhiên, sau vài tháng, tổn thương phát triển nhanh hơn, lan rộng và tái đi tái lại khiến bệnh nhân lo lắng, phải đến bệnh viện kiểm tra.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc sùi mào gà do virus HPV (Human papillomavirus) gây ra – một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến hiện nay.

Theo bác sĩ Nguyễn Gia Kỳ – Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhiều người vẫn nghĩ sùi mào gà chỉ là bệnh ngoài da đơn giản với vài nốt sùi lành tính ở vùng sinh dục. Tuy nhiên, phía sau căn bệnh này có thể tiềm ẩn nguy cơ tổn thương tiền ung thư và ung thư nếu người bệnh chủ quan hoặc không được theo dõi đúng cách.

BS Kỳ cho biết, virus chủ yếu lây truyền qua quan hệ tình dục và có thể tồn tại âm thầm trong cơ thể nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ rệt. Vì vậy, nhiều người nhiễm HPV nhưng không biết mình mắc bệnh và vẫn có khả năng lây cho bạn tình.

Đáng lo ngại, ngoài các tuýp HPV gây sùi mào gà thông thường, còn có những tuýp nguy cơ cao như HPV 16 và 18 là các chủng virus liên quan chặt chẽ đến nhiều loại ung thư như ung thư dương vật, hậu môn, hầu họng và đặc biệt là ung thư cổ tử cung ở nữ giới.

“Không phải ai nhiễm HPV cũng sẽ bị ung thư. Tuy nhiên, nếu nhiễm kéo dài các tuýp HPV nguy cơ cao, virus có thể gây biến đổi tế bào, hình thành tổn thương tiền ung thư và tiến triển thành ung thư nếu không được phát hiện sớm”, BS Kỳ cảnh báo.

Virus HPV nguy hiểm. Ảnh: CDC.

Bệnh không gây đau, ngứa nên nhiều người thường chần chừ đi khám. Không ít bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi tổn thương lan rộng, tái phát nhiều lần hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường như loét, đổi màu, dễ chảy máu.

Theo BS Kỳ, những tổn thương có biểu hiện loét, xâm lấn hoặc không đáp ứng điều trị cần được đặc biệt lưu ý vì có thể liên quan đến tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư. Khi đó, người bệnh có thể cần sinh thiết để xác định chẩn đoán.

Khó loại bỏ virus HPV

Bác sĩ Kỳ cho biết thêm hiện chưa có phương pháp loại bỏ hoàn toàn virus HPV khỏi cơ thể. Những biện pháp điều trị hiện nay chủ yếu nhằm loại bỏ các tổn thương nhìn thấy được bằng thuốc bôi, áp lạnh, đốt điện, laser hoặc phẫu thuật tùy từng trường hợp.

Tuy nhiên, ngay cả khi điều trị thành công, bệnh vẫn có nguy cơ tái phát nên người bệnh cần tái khám định kỳ và theo dõi lâu dài.

Vì vậy, theo bác sĩ Kỳ trong những biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay là tiêm vắc xin HPV. Vắc xin giúp giảm nguy cơ nhiễm các tuýp HPV nguy cơ cao, đồng thời giảm nguy cơ mụn cóc sinh dục và nhiều loại ung thư liên quan đến HPV. Tiêm vắc xin trước khi có quan hệ tình dục để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu.

Ngoài ra, việc quan hệ tình dục an toàn, sử dụng biện pháp bảo vệ, hạn chế nhiều bạn tình và khám sớm khi có dấu hiệu bất thường ở vùng sinh dục là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm HPV và phòng ngừa ung thư.

“Người bệnh không nên xem nhẹ những nốt sùi nhỏ ở vùng kín. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng chuyên khoa không chỉ giúp hạn chế lây nhiễm cho bạn tình mà còn giảm nguy cơ bỏ sót các tổn thương tiền ung thư nguy hiểm”, BS Kỳ nhấn mạnh.

Bất lực vì mẹ bỏ thuốc ở bệnh viện, tin theo 'bác sĩ mạng' Nhiều tài khoản mạng xã hội đang lợi dụng áo blouse trắng hoặc cắt ghép hình ảnh bác sĩ thật để tạo lòng tin và đưa ra thông tin y tế sai lệch khiến người bệnh bỏ thuốc làm theo.

Điều bất ngờ với chàng trai bị ung thư không có nổi 2 triệu đồng tạm ứng viện phí Nhập viện điều trị ung thư, bệnh nhân 16 tuổi không có nổi 2 triệu đồng để đóng tạm ứng viện phí. Bác sĩ và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp cậu đủ tiền điều trị.