Ngày 3/6, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Sĩ Liêm (49 tuổi, ngụ phường Phan Rang, Khánh Hòa) về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, năm 2015, Liêm và anh Nguyễn Phi H. (ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) quen biết nhau thông qua buổi họp lớp của chị Dương Thị Mỹ D. (vợ Liêm). Từ đó, vợ chồng Liêm và vợ chồng anh H. thân thiết với nhau, Liêm thường đến nhà anh H. chơi.

Đến năm 2016, Liêm và chị D. ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà để tiện chăm sóc con. Thời gian này, Liêm nghe bạn bè chị D. bàn tán về việc chị D. và anh H. có quan hệ tình cảm với nhau.

Liêm nổi cơn ghen và nghi ngờ vợ cũ cùng anh H. ngoại tình khi vợ chồng anh ta còn trong thời kỳ hôn nhân. Từ đó, Liêm nảy sinh ý định giết anh H.

Bị cáo Huỳnh Sĩ Liêm. Ảnh: TP

Khoảng 11h ngày 3/3/2025, Liêm chuẩn bị 5 con dao rồi đi xe máy từ thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận (cũ) đến TPHCM để tìm anh H. Hôm sau, khi tới nơi, Liêm liên tục đến nhà anh H. tìm nhưng không gặp.

Đến 5h30 ngày 5/3/2025, Liêm đến nhà anh H. ngồi đợi nhưng tới 8h vẫn không thấy anh H. đi ra nên bỏ đi.

16h30 cùng ngày, Liêm quay lại đợi ''tình địch''. Tới khoảng 17h20, thấy anh H. về mở cửa nhà, Liêm chạy tới ôm chặt anh này rồi dùng dao cắt một nhát vào cổ bên phải.

Trong lúc giằng co, Liêm tiếp tục cắt vào cổ bên trái nạn nhân. Hoảng hốt, anh H. vùng vẫy rồi la lớn: “Cướp, cướp”. Liêm nắm cổ áo, đâm vào người anh H. nhưng không trúng.

Anh H. vùng dậy bỏ chạy nhưng do bị Liêm nắm cổ áo nên mất đà, ngã xuống đường. Liêm tiếp tục lao tới đâm nhiều nhát trúng vào ngực và bụng của anh H.

Lúc này, một số người dân nghe tiếng tri hô của anh H. nên cầm gậy chạy đến. Thấy vậy, Liêm vội bỏ chạy nhưng bị người dân khống chế, bắt giữ.

Do được đưa đi cấp cứu kịp thời, anh H. may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 87%, tinh thần không còn minh mẫn.

Tại phiên tòa, sau khi thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, Liêm tỏ ra ân hận, khai rằng do ghen tuông nên mới ra tay với anh H.

Nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác, việc bị hại không chết nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Liêm 18 năm tù.