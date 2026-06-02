Ngày 2/6, TAND TPHCM tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Tâm (41 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) và Nguyễn Tuấn Kiệt (41 tuổi, ngụ An Giang) mỗi người 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, do cần tiền tiêu xài, Kiệt rủ Tâm cùng thực hiện hành vi lừa đảo để lấy tiền. Được bạn đồng ý, Kiệt bảo Tâm mua nhiều điện thoại di động rồi đưa cho Tâm 4 sim điện thoại. Tiếp đó, Kiệt đưa cho Tâm các số điện thoại đã mua trên mạng trước đó và hướng dẫn Tâm giả là người làm trong công ty xổ số, gọi điện kêu gọi đầu tư hoặc đánh số đề với tỷ lệ trúng cao.

Sau khi được Kiệt hướng dẫn, khoảng 10h30 ngày 23/12/2023, Kiệt tự xưng tên Phước, gọi đến số điện thoại của ông Nguyễn Thế H., kêu gọi ông góp tiền đầu tư mở "bộ phận mới" là "chân rết" của Công ty Xổ số MB do một người tên Hải, giữ chức phó giám đốc, đỡ đầu và hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Để củng cố niềm tin của ông H., ngày 3/1/2024, Tâm gọi điện cho ông H,, tự xưng là Hải, anh trai của Phước, đang là Phó Giám đốc Công ty Xổ số MB. Tâm đề nghị ông H. mở một bộ phận dịch vụ trực thuộc công ty để được Hải đỡ đầu và có thể thu lợi nhuận lớn.

Liên tiếp trong những ngày sau đó, Tâm (đóng vai Hải) và Kiệt (đóng vai Phước) gọi điện yêu cầu ông H. chuyển tiền mua thiết bị hệ thống cho văn phòng thuộc công ty xổ số, xây nhà tình nghĩa và đầu tư kinh doanh xổ số để hưởng lãi. Tin tưởng, ông H. đã nhiều lần chuyển tổng cộng 394 triệu đồng cho hai bị cáo.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của ông H., hai bị cáo tháo bỏ sim điện thoại và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Đến ngày 22/1/2024, Tâm gọi vào số điện thoại của chị Hoàng Bảo T., giả là người của Công ty Xổ số MB. Sau khi nắm được một số thông tin, Tâm đưa ra các con số được cho là dễ trúng để dụ chị T. đánh đề và chuyển tiền cho mình. Tưởng thật, chị T. đã chuyển cho Tâm 150 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, Tâm và Kiệt tiếp tục lừa thêm 3 nạn nhân khác, chiếm đoạt tổng cộng 415 triệu đồng. Sau khi các nạn nhân chuyển tiền, hai bị cáo đều tháo sim điện thoại và cắt đứt liên lạc.