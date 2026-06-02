Ngày 2/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với vụ án “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, do bị cáo Lê Thúy Hằng (56 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC) và các đồng phạm thực hiện.

Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Hằng và 11 bị cáo khác.

Trước đó, bị cáo Lê Thúy Hằng bị TAND TPHCM tuyên phạt 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là 25 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 22 năm 6 tháng tù.

Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng. Ảnh: TP

Theo Bản án sơ thẩm, Công ty SJC được NHNN giao sản xuất, gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC để bình ổn giá. Doanh nghiệp còn được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.

Mỗi khi SJC gia công, NHNN sẽ thành lập Tổ giám sát để giám sát toàn bộ quá trình tại xưởng vàng Tân Thuận. Tổ giám sát gồm 4 thành viên, được phân công nhiệm vụ khác nhau, giám sát trực tiếp và qua camera tất cả các khâu gia công vàng miếng.

Dù NHNN giám sát chặt chẽ nhưng lợi dụng sơ hở, bà Hằng và các thuộc cấp vẫn đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định, rồi bán ra thị trường, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Theo đó, bà Hằng chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn, cựu Giám đốc xưởng vàng SJC và Trần Tấn Phát, cựu Phó giám đốc xưởng vàng SJC chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công lại số vàng bị móp méo theo yêu cầu của NHNN. Từ đó, các đối tượng sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại hơn 74 tỷ đồng, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Phát đưa vào sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Bà Hằng cũng bị cáo buộc đã chỉ đạo Giám đốc chi nhánh SJC Hải Phòng, Giám đốc chi nhánh SJC miền Trung và Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng. Phần còn lại giữ lại bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái quy định.

Lập tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt để chiếm đoạt 95 lượng vàng

Ngoài hành vi sản xuất vàng, bà Hằng còn bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng của SJC.

Theo đó, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao cho Công ty SJC hai đợt, tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công sản xuất vàng miếng SJC. Tuy nhiên, bà Hằng đã chỉ đạo Viễn và Phát lập tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Sau đó, Phát cùng nhân viên lấy 91 lượng vàng trong số 10 tấn vàng mà NHNN giao, tự sản xuất thành vàng nhẫn SJC loại 5 chỉ, rồi đưa cho bà Hằng.

Khi quét đãi nhà xưởng định kỳ để thu gom vàng vụn, Phát cùng nhân viên tiếp tục biển thủ 4 lượng vàng, nấu thành 3 cục vàng nhỏ rồi đưa cho bà Hằng.

Hành vi của bà Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỷ đồng, trong đó bà hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng.