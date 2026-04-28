Ngày 28/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà sơ thẩm, xét xử bị cáo Đinh Văn Quyền (30 tuổi, trú xã Hải Châu, Nghệ An) về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Đinh Văn Quyền tại phiên tòa. Ảnh: T.T

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn tình cảm, khoảng 19h ngày 26/1/2025 (tức 27/12 âm lịch), Quyền hẹn gặp chị N.T.T.H. (SN 2006, cùng địa phương) tại khu vực đê thôn Cự Nải, xã Hải Châu. Trước khi đi, bị cáo mang theo một con dao dài hơn 20cm, giấu trong ống tay áo.

Tại điểm hẹn, hai bên xảy ra cãi vã. Quyền rút dao đâm nhiều nhát vào người chị H., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chứng kiến sự việc, anh H.N.T. (SN 2006, bạn của chị H.) điều khiển xe máy lao vào chân khiến Quyền ngã xuống đường. Tuy nhiên, Quyền sau đó đứng dậy, tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp vào anh T., làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Quyền lấy xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Di chuyển được khoảng 1km, bị cáo ngã bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Quyền mang tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, tước đoạt mạng sống của hai người, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Xét các tình tiết giảm nhẹ, tòa ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường cho gia đình mỗi bị hại 280 triệu đồng và được gia đình bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt Đinh Văn Quyền tử hình về tội Giết người và 1 năm 6 tháng tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Đôi nam nữ bị sát hại vào tối 27 Tết ở Nghệ An Rủ nhóm bạn đi chơi rồi xảy ra mâu thuẫn, Đinh Văn Quyền (trú xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An) rút dao đâm cả hai người bạn tử vong.