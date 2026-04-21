Ngày 21/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (38 tuổi, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk) mức án tử hình về tội Giết người; 9 năm tù về tội Cướp tài sản; 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tổng hợp hình phạt, Nguyễn Nam Đại Thuận bị tuyên phạt tử hình.

Nguyễn Nam Đại Thuận tại phiên tòa. Ảnh: TN

Theo cáo trạng, năm 2022, Thuận kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim H. Do Thuận nghiện ma túy, bà Trần Thị D. (mẹ chị H.) đã đưa con gái và cháu ngoại về nhà mình tại phường Thành Nhất (Đắk Lắk) để sinh sống.

Tối 12/9/2025, sau khi sử dụng ma túy, Thuận nảy sinh ý định sát hại gia đình vợ vì cho rằng mình bị đối xử tệ bạc.

Để gây án, đối tượng chuẩn bị sẵn búa và dao bầu bỏ vào ba lô, đón xe ôm đến mật phục trước nhà bà D.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Hải Dương

Rạng sáng ngày 13/9, khi anh Bùi Hữu N. (em trai chị H.) vừa mở cổng, Thuận đã dùng búa tấn công liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thuận tiếp tục dùng dao sát hại chị H. và bà D. khi hai người chạy ra hô hoán.

Tiếp đó, Thuận vào phòng ngủ đâm nhiều nhát vào cháu T.T.P. (13 tuổi, con riêng của chị H.). Cháu P. đã kịp leo tường chạy thoát sang nhà hàng xóm và được cấp cứu kịp thời.

Đối với con chung của Thuận và chị H. là cháu M. (3 tuổi), Thuận đã không xuống tay.

Sau khi gây ra vụ thảm sát, Thuận bình tĩnh xịt rửa vết máu, kéo thi thể các nạn nhân vào phòng khách rồi dùng chăn che lại. Sau đó, Thuận lục lấy 6 triệu đồng và điện thoại của bà D. rồi bỏ trốn.

Trên đường tẩu thoát, Thuận tiếp tục dùng dao khống chế, cướp xe máy và tài sản của một phụ nữ khác. Đến khoảng 10h ngày 13/9/2025, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ thành công Nguyễn Nam Đại Thuận tại khu vực đường 19/5.

Kết quả giám định pháp y cho thấy các nạn nhân đều tử vong do đa chấn thương, mất máu cấp và suy tuần hoàn.