Ngày 16/12, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội danh đối với bị can Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao). Trước đó, đối tượng này đã bị khởi tố về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bị can Thuận đã sử dụng dao thuộc danh mục dao có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Nguyễn Nam Đại Thuận sau khi bị bắt giữ. Ảnh: SĐ

Về diễn biến vụ án, rạng sáng 13/9, Thuận mang dao xông vào nhà dân tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, đối tượng đã ra tay sát hại 3 người và làm một cháu bé bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992), bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Hữu N. (SN 2002, em trai chị H.).

Hiện trường vụ án. Ảnh: Hải Dương

Sau khi gây án, Thuận lấy điện thoại và tiền rồi bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát, đối tượng tiếp tục dùng dao khống chế một phụ nữ đi đường để cướp xe máy.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng truy bắt nghi phạm. Đến 8h30 ngày 13/9, đối tượng Thuận đã bị khống chế, bắt giữ.