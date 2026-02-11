Ngày 11/2, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi). Đối tượng trú tại phường Ea Tam bị đưa ra xét xử về các tội Giết người, Cướp tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hồ sơ vụ án thể hiện Thuận chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi) từ năm 2022. Do đối tượng nghiện ma túy nên mẹ vợ là bà Trần Thị D. đưa chị H. về sinh sống tại đường Nguyễn Khoa Đăng, tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Thuận nảy sinh ý định sát hại gia đình vợ sau khi sử dụng ma túy vào tối 12/9/2025. Đối tượng cho rằng bị gia đình vợ đối xử không tốt và gọi điện nhưng chị H. không nghe máy.

Nguyễn Nam Đại Thuận sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Thuận mang theo búa đinh và dao bầu đến nhà bà D. vào rạng sáng 13/9. Đối tượng tấn công khiến chị H., bà D. và anh Bùi Văn N. (em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (12 tuổi, con riêng chị H.) bị đâm trọng thương.

Sau khi gây án, Thuận cướp tài sản rồi bỏ trốn. Đối tượng tiếp tục dùng dao khống chế một phụ nữ tại đường Đinh Núp để cướp xe máy vào khoảng 6h30 cùng ngày.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận vào lúc 8h30. Cơ quan điều tra xác định bị can sử dụng dao thuộc danh mục có tính sát thương cao nên cấu thành thêm tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.