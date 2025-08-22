Giải vô địch thế giới diễn ra từ 22/8 tới 7/9 tại Thái Lan, quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất thế giới góp mặt. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng G cùng Ba Lan, Đức và Kenya- bảng đấu được đánh giá là rất khó với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Ngay ở trận ra quân, Thanh Thúy và các đồng đội gặp đối thủ mạnh nhất bảng là Ba Lan (hạng 3 thế giới). Đây là trận đấu mà các cô gái Việt Nam chỉ đặt mục tiêu học hỏi, cọ xát và cố gắng không để thua quá cách biệt.

Ba Lan có thứ hạng cao nhất bảng G.

Ba Lan có chiều cao trung bình lên tới 185,6 cm, vượt trội hoàn toàn so với tuyển nữ Việt Nam, đội xếp hạng 22 và có chiều cao trung bình khoảng 177,4 cm. Đội bóng Đông Âu sở hữu dàn ngôi sao Magdalena Stysiak, Agnieszka Korneluk, Weronika Centka-Tietianiec, Martyna Czyrnianska... Trong số này Magdalena Stysiak và Agnieszka Korneluk có chiều cao lên tới hơn 2m, còn lại đều trên 1m90.

Rõ ràng ngay cả khi có sự chuẩn bị tốt nhất, tuyển nữ Việt Nam cũng khó có thể tránh được một kết quả thua, thậm chí là thua trắng 3 set trước Ba Lan. Điều mà thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thu được ở trận này chính là sự tích lũy về kinh nghiệm, bản lĩnh khi gặp các đối thủ mạnh hàng đầu thế giới.

Đối thủ khó chơi tiếp theo của nhà vô địch chặng 2 SEA V-League là Đức (hạng 11 thế giới). Cũng như Ba Lan, Đức vượt trội về thể hình, thể lực, sử hữu nhiều tay đập xuất sắc. Tại Volleyball Nations League 2025 mới đây, tuyển Đức đánh bại tuyển nữ Thái Lan dễ dàng 3- 0.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ sở để nghĩ về một chiến thắng. Ảnh: VFV

Cơ hội chiến thắng gần như là duy nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là cuộc chạm trán với Kenya - đội bóng có thứ hạng 23 thế giới. Kenya từng thắng tuyển nữ Việt Nam trong trận giao hữu cách đây 2 năm tại Pháp, nhưng mới đây thua 0-4 khi gặp lại nhau ở Đông Anh, Hà Nội.

Đó là trận đấu mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có Bích Tuyền, liên tục thay đổi đội hình, nhưng vẫn chơi áp đảo trước đối thủ đến từ châu Phi. Dĩ nhiên, Kenya cũng có thể giấu bài, chơi không hết sức. Tuy nhiên, đội bóng này muốn đánh bại tuyển nữ Việt Nam ở thời điểm này là không dễ, khi lứa VĐV của Việt Nam đều trải qua nhiều giải đấu lớn và đang có phong độ ổn định.

Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam:

Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (C), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương.

Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền.

Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh.

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa.

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh.