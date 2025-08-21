Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập sung chờ đấu Ba Lan
Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tự tin chơi tốt trước đối thủ 'trên cơ' Ba Lan trong ngày ra quân giải vô địch thế giới 2025.
Ảnh: VFV
Cập nhật kênh sóng phát trực tiếp Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 được tổ chức tại Thái Lan, với sự góp mặt của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.
Giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 chia thưởng gần 58 tỷ đồng, liệu tân binh như tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận được gì?
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có phương án thay vị trí của Bích Tuyền, sau khi đối chuyền sinh năm 2000 rút lui không tham dự giải vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan.