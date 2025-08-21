bong chuyen nu viet nam 4.jpg
Sau hành trình kéo dài 12 tiếng từ Hà Nội sang Phuket, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Thái chuẩn bị cho trận ra quân giải thế giới 2025.
bong chuyen nu viet nam 1.jpg
Dù gặp đối thủ được đánh giá rất mạnh là Ba Lan (20h30 ngày 23/8) nhưng Phạm Thị Hiền và các đồng đội rất hào hứng, tự tin.
bong chuyen nu viet nam 5.jpg
Ở giải đấu lần này Bích Thuỷ được kỳ vọng. Trước đó, tại SEA V-League 2025, cô nhận danh hiệu Phụ công xuất sắc nhất.
bong chuyen nu viet nam 2.jpg
Trong khi đó vai trò của Trần Thị Thanh Thúy trở nên rất quan trọng, bởi cô phải gánh vác trọng trách ghi điểm cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
bong chuyen nu viet nam 9.jpg
Các cô gái Việt Nam có 2 buổi tập trước trận ra quân.
bong chuyen nu viet nam 6.jpg
Khâu bước 1 đặc biệt được các VĐV rèn kỹ.
bong chuyen nu viet nam 3.jpg
Vi Thị Như Quỳnh đang được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thử nghiệm ở vị trí đối chuyền thay Bích Tuyền, và tay đập sinh năm 2002 làm rất tốt.
bong chuyen nu viet nam 10.jpg
So với các đối thủ, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ tham dự với 13 VĐV.
bong chuyen nu viet nam 8.jpg
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng lối chơi tập thể cùng tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo, sẽ giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gây bất ngờ trong lần đầu tham dự giải vô địch thế giới.

Ảnh: VFV