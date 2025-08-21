Người hâm mộ bóng chuyền tại Việt Nam đang rất quan tâm đến Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 (FIVB Women’s Volleyball World Championship).

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có nhà đài trong nước nào sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu này. Theo nhiều nguồn tin, khả năng cao các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của FIVB VolleyballWorld, giúp khán giả dễ dàng theo dõi.

Chưa có nhà đài trong nước nào sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025

Để phục vụ quý độc giả, chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, nhằm mang lại trải nghiệm đầy đủ và kịp thời nhất cho độc giả.

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan, với 4 địa điểm tổ chức: Bangkok, Chiangmai, Nakhon Ratchasima và Phuket. Đây là giải đấu danh giá nhất cấp độ ĐTQG, quy tụ 32 đội tuyển hàng đầu thế giới, chia thành 8 bảng. Với sự góp mặt của nhiều đội mạnh, giải hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu hấp dẫn, đầy kịch tính.

Đáng chú ý, Thanh Thúy và các đồng đội rơi vào bảng G cùng Ba Lan, Kenya và Đức. Theo lịch, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chạm trán Ba Lan ở trận ra quân (23/8), rồi gặp Đức (25/8) và đối đầu Kenya (27/8).