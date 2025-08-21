Ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ngoài Bích Tuyền chơi sở trường vị trí đối chuyền, còn có Hoàng Kiều Trinh. Vì vậy, sau khi tay đập sinh năm 2000 rút lui không tham dự giải vô địch thế giới 2025, giới chuyên môn dự đoán Kiều Trinh là phương án thay thế tốt nhất.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khiến tất cả bất ngờ khi xếp Vi Thị Như Quỳnh chơi ở vị trí đối chuyền, trong trận thắng giao hữu Kenya (4-0) trước ngày lên đường sang Thái Lan. Đây có thể là phương án mới của thuyền trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Vi Thị Như Quỳnh được đánh giá cao về chuyên môn. Ảnh: S.N

Dù vị trí đối chuyền còn lạ lẫm với Như Quỳnh, nhưng cô có màn thể hiện tốt trước quân xanh đến từ châu Phi. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết các vị trí chủ công đều chơi đa năng. Với số VĐV hiện tại, vào năm 2022 và 2023 khi chưa có Bích Tuyền góp mặt, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu và đạt được thành công chuyên môn.

Thực tế, Vi Thị Như Quỳnh không mạnh mẽ như Bích Tuyền, nhưng cũng là tay đập rất lợi hại ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tại chặng 2 SEA V-League, trong trận chung kết với Thái Lan, sau khi bị đối thủ dẫn trước 2-0, Như Quỳnh được HLV Tuấn Kiệt tung vào sân, tạo nên bước ngoặt.

Như Quỳnh có thể thay Bích Tuyền ở vị trí đối chuyền. Ảnh: Trung Kiên

Tay đập sinh năm 2002 tỏa sáng, góp công lớn vào cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đội chủ nhà, giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Sau giải đấu, cô được BTC trao danh hiệu "Chủ công xuất sắc nhất".

Với những gì đã thể hiện, cùng màn thể hiện tốt sau trận thắng Kenya, Vi Thị Như Quỳnh nếu được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giao cho nhiệm vụ thi đấu ở vị trí đối chuyền thay Bích Tuyền cũng không phải là bất ngờ.

Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam:

Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (C), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương.

Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền.

Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh.

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa.

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh.