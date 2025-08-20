tuyen bong chuyen nu viet nam 2.jpg
Các thành viên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) từ 7h sáng để làm các thủ tục. 
Chuyến bay của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cất cánh lúc 10h30. Sau khi có mặt tại Bangkok, Thanh Thúy và các đồng đội tiếp tục di chuyển tới Phuket - nơi diễn ra giải đấu.
Trước ngày lên đường, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự thay đổi về nhân sự khi đối chuyền Nguyễn Bích Tuyền bất ngờ rút lui. Như vậy, trong tay HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ còn 13 VĐV cho hành trình tại giải vô địch thế giới 2025.
Do theo quy định các đội chỉ được phép thay thế VĐV ở vị trí Libero nên HLV Tuấn Kiệt quyết định không gọi thêm ai lên đội tuyển. Đây là một bất lợi với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam so với các đối thủ.
Dù vậy, HLV Tuấn Kiệt khẳng định tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, không vì vắng Bích Tuyền mà ảnh hưởng nhiều về lối chơi. 
Với việc Bích Tuyền không thi đấu, đây là cơ hội cho đối chuyền Hoàng Kiều Trinh.
Giải vô địch thế giới diễn ra từ 22/8 tới 7/9, quy tụ 32 đội bóng tranh tài.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng G cùng Ba Lan, Đức và Kenya. 

Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam:

Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (C), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương.

Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền.

Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh.

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa.

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh.

Ảnh: VFV