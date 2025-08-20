Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam:
Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (C), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương.
Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền.
Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh.
Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa.
Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh.
Ảnh: VFV
Dù không có Bích Tuyền nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thắng dễ dàng Kenya 4-0 trong trận "tổng duyệt" trước giải vô địch thế giới 2025.
Đối chuyền Nguyễn Bích Tuyền chính thức lên tiếng sau quyết định rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, không tham dự giải vô địch thế giới 2025.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chuẩn bị phương án thay thế sau khi đối chuyền Bích Tuyền bất ngờ rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, không tham dự giải vô địch thế giới 2025.