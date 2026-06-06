Highlights Alexander Zverev 3-1 Jakub Mensik

Alexander Zverev tiếp tục thể hiện bản lĩnh của ứng viên vô địch khi vượt qua Jakub Mensik ở bán kết đơn nam. Tay vợt người Đức giành chiến thắng 3-1 với các tỷ số 7-5, 6-2, 3-6, 6-3, qua đó ghi tên vào trận chung kết Grand Slam thứ 4 trong sự nghiệp.

Alexander Zverev lần thứ 4 vào chung kết Grand Slam - Ảnh: Roland Garros

Trận đấu khởi đầu không dễ dàng với Zverev. Mensik nhập cuộc tự tin, giao bóng tốt và liên tục gây áp lực trong các pha đôi công. Tuy nhiên, ở những thời điểm then chốt của set 1, Zverev cho thấy sự lì lợm và kinh nghiệm vượt trội. Anh tận dụng tốt cơ hội để thắng 7-5, tạo lợi thế quan trọng.

Sang set 2, thế trận nghiêng hẳn về Zverev. Tay vợt người Đức kiểm soát tốt nhịp độ, trả giao bóng hiệu quả và buộc Mensik mắc nhiều lỗi hơn. Chiến thắng 6-2 giúp Zverev tiến gần hơn tới tấm vé chung kết.

Flavio Cobolli trở thành hiện tượng thú vị khi lần đầu tiên vào chung kết Pháp mở rộng - Ảnh: Roland Garros

Dù vậy, Mensik không dễ dàng buông xuôi. Set 3 chứng kiến tay vợt trẻ vùng lên mạnh mẽ, chơi quyết đoán hơn trong các pha tấn công và thắng 6-3, rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2.

Ai sẽ lên ngôi tại Grand Slam đất nện năm nay - Ảnh: Roland Garros

Bước sang set 4, Zverev nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Anh duy trì sức ép ổn định, bẻ game ở thời điểm quan trọng và khép lại set đấu với tỷ số 6-3.

Chiến thắng này giúp Zverev giành vé vào chung kết Roland Garros 2026 và tiến thêm một bước tới giấc mơ chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên.