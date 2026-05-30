Djokovic theo bước Sinner

Chào mừng đến với Roland Garros của những điều không tưởng, của những cú sốc liên tiếp. Giải đấu từng bị cho là thiếu hấp dẫn khi khởi tranh, bởi ai cũng nghĩ chức vô địch chỉ còn là vấn đề thời gian đối với Jannik Sinner.

Tay vợt Italia bước vào Paris với chuỗi 30 trận thắng liên tiếp từ tháng 3, sở hữu mọi danh hiệu lớn trong tay và được xem là ứng viên số một cho Cúp Musketeers.

Djokovic thua sốc. Ảnh: FFT

Sự vắng mặt của Carlos Alcaraz càng khiến nhiều người tin rằng không ai có thể cản bước Sinner. Nhưng giờ đây, anh đã bị loại. Và lá bài lớn còn lại cũng vừa sụp đổ.

Vào lúc 21 giờ địa phương ngày 29/5, Novak Djokovic trở thành nạn nhân của Joao Fonseca.

Tay vợt 19 tuổi người Brazil hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 3-2 sau 4 giờ 53 phút thi đấu (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5), làm bùng nổ các khán đài ngập tràn sắc vàng – xanh của người hâm mộ samba.

Được xem là một trong những ngôi sao tương lai của quần vợt thế giới, Fonseca từ lâu đã được đánh giá rất cao nhưng vẫn thiếu một chiến tích đủ lớn để khẳng định tên tuổi. Giờ đây, anh đã sở hữu “chiến lợi phẩm” đáng giá nhất khi đánh bại tay vợt nam vĩ đại nhất lịch sử.

Trước đó, Fonseca từng thua Sinner tại Indian Wells sau hai loạt tie-break nghẹt thở, rồi thất bại trước Alcaraz ở Miami. Nhưng tại Paris, anh đã vượt qua được Djokovic.

“Anh ấy đang hủy hoại tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu và tập trung vào từng điểm số”, Fonseca chia sẻ sau trận. “Tôi chỉ liên tục tự nhủ: ‘Tiếp tục đi João, tiếp tục đi’.

Khi nhận ra anh ấy bắt đầu mệt mỏi, tôi có thêm hy vọng. Tôi không nghĩ đến việc phải thắng 3 set liên tiếp. Thực sự lúc đó tôi chẳng thể nghĩ gì nhiều, chỉ biết tiếp tục tiến lên”.

Fonseca có trận đấu xuất sắc. Ảnh: FFT

Djokovic cũng không bào chữa: “Ở set 4 và 5, cậu ấy ghi được những điểm số không tưởng. Những cú đánh tuyệt vời, liên tục tìm đến các đường biên. Tôi không nghĩ mình đã chơi tệ. Đơn giản là cậu ấy xuất sắc hơn”.

Fonseca khép lại màn ngược dòng bằng ba cú giao bóng ăn điểm trực tiếp liên tiếp, gợi nhớ đến phong cách Roger Federer.

“Tôi chưa từng kết thúc một trận đấu theo cách như vậy”, tài năng trẻ người Brazil nói trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả đồng hương.

Chưa có Grand Slam thứ 25

Fonseca sở hữu cú thuận tay đáng sợ nhất nhì ATP, với tốc độ bóng có thể vượt 180 km/h ngay cả khi đứng yên.

Ở phía bên kia lưới, Djokovic lịch thiệp dành những tràng pháo tay cho đối thủ. Câu hỏi quen thuộc vang lên, liệu đây có phải lần cuối cùng anh thi đấu tại Roland Garros?

“Tôi không biết”. Câu trả lời ngắn gọn, chỉ 3 từ. Sau khi Sinner bị loại vì vấn đề thể lực, Djokovic được xem là ứng viên sáng giá nhất. Mọi người đã nghĩ đến Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, cột mốc chưa từng có trong lịch sử quần vợt nam lẫn nữ.

Djokovic lại phải chờ Grand Slam thứ 25. Ảnh: FFT

Nhưng ở tuổi 39, những trận đấu kéo dài 5 set giờ đã trở thành thử thách quá lớn với anh. Djokovic đến Paris với chỉ 1 trận đấu khởi động sau khi bị loại sớm ở Rome. Anh còn gặp vấn đề ở vai từ đầu tháng 3 và phải thi đấu dưới cái nóng oi bức của Paris.

Tất cả đã trở thành quá sức. Kết quả là Roland Garros 2026 tiếp tục chứng kiến thêm một cú sốc lớn.

Đây mới chỉ là lần thứ hai trong sự nghiệp Djokovic đánh mất trận đấu khi dẫn 2-0. Lần đầu tiên xảy ra cũng tại Roland Garros năm 2010, thua Jurgen Melzer ở tứ kết.

“Giá như trận đấu chỉ đánh 3 set thay vì 5...”, Djokovic đùa. Nole thừa nhận thực tế: “Cuối trận tôi gần như không thể đứng vững nữa. Tôi hoàn toàn cạn kiệt nhiên liệu”.

Djokovic ca ngợi Fonseca: “Tôi hy vọng cậu ấy có thể trở thành ngôi sao lớn tiếp theo và giành Grand Slam. Cậu ấy có đủ tiềm năng để làm điều đó”.

Roland Garros 2026 giống như mặt sân băng, nơi bất kỳ ai cũng có thể ngã xuống. Mọi logic đều đã bị phá vỡ. Điều chắc chắn duy nhất là ngày 7/6, Paris sẽ chứng kiến một nhà vô địch Grand Slam hoàn toàn mới.