Với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Qatar trong trận ra quân, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi tại Asiad 2026. Trận thắng không chỉ mang tới lợi thế đi tiếp cho các cô gái Việt Nam, mà còn tạo nên tâm lý tốt, sự tự tin trước những thử thách tiếp theo tại giải.

Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đối đầu Hong Kong (TQ). Đây tiếp tục chưa phải là đối thủ xứng tầm với Thanh Thúy và các đồng đội ở Asiad 20.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng thuyết phục trận ra quân. Ảnh: Vietcontent

Dù vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn có những tính toán và sự chuẩn bị kỹ cho trận đấu. Ở ngày ra quân, nhà cầm quân sinh năm 1976 sau khi sử dụng đội hình mạnh ở set 1, đã trao cơ hội cho nhiều VĐV dự bị, VĐV trẻ ở set 2 và set 3. Điều này không chỉ giúp các trụ cột được nghỉ ngơi, mà những người ít thi đấu có cơ hội được thể hiện.

Trước Hong Kong (TQ) không được đánh giá cao, nhiều khả năng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sử dụng lại bài cũ, nhưng vẫn có những phương án đảm bảo cho chiến thắng để sớm giành vé vào tứ kết. Giải quyết xong hai đối thủ đầu tiên, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ dồn sức cho trận đấu quan trọng nhất tại vòng bảng gặp Hàn Quốc ngày 18/9.

Trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hong Kong (TQ) diễn ra vào lúc 14h ngày 17/9 tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (thành phố Komaki, tỉnh Aichi, Nhật Bản).