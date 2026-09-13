Đây là lần thứ hai liên tiếp Lê Thanh Thúy nhận vinh dự này tại một kỳ đại hội thể thao lớn. Trước đó, nữ tuyển thủ bóng chuyền cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 33 năm 2025 ở Thái Lan.

Lê Thanh Thúy là gương mặt quen thuộc của bóng chuyền nữ Việt Nam, sở hữu chiều cao nổi bật cùng nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia. Việc tiếp tục được lựa chọn đảm nhận trọng trách cầm Quốc kỳ là niềm vinh dự đối với cá nhân nữ VĐV cũng như tuyển bóng chuyền nữ trước khi bước vào tranh tài tại Asiad 20.

Thanh Thúy là một trong 2 VĐV Việt Nam cầm cờ trong Lễ khai mạc Asiad 20. Ảnh: S.N

Trong khi đó, đây là lần đầu Đinh Quang Kiệt tham dự Đại hội Thể thao châu Á và được vinh dự cầm cờ. Trung vệ U23 Việt Nam và CLB Công an TP.HCM cũng sở hữu chiều cao nổi bật, là một trong những cầu thủ có thể hình tốt của đội tuyển.

Đoàn TTVN tham dự Asiad với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV của các môn điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, boxing, vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà (nam, nữ), bóng chuyền bãi biển (nam, nữ), bóng đá (nam, nữ), judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

Asiad 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10, tổ chức 43 môn thể thao chính thức, có tổng cộng 469 nội dung thi đấu. Đoàn TTVN đặt mục tiêu giành từ 4-6 HCV và phấn đấu đứng trong top 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Tại Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), đoàn TTVN giành 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 21 toàn đoàn.