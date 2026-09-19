Xếp thứ 2 bảng D, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam "đụng" Trung Quốc ở tứ kết Asiad 2026. Đây là trận đấu rất khó cho đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, bởi trình độ giữa hai đội quá chênh lệch. Trung Quốc là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch tại Asiad.

Dù gặp đối thủ rất mạnh, nhưng không có nghĩa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh mất sự tự tin, tinh thần thi đấu. Ngược lại, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chơi hết khả năng nhằm cống hiến một trận đấu hay cho người hâm mộ.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng với thử thách Trung Quốc. Ảnh: Vietcontent

Ở trận đấu này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải làm tốt hơn nữa khâu bước 1, tổ chức theo chắn cũng như những phương án tấn công linh hoạt. Trước đối thủ có thể tạo nên thế trận áp đảo, các cô gái Việt Nam phải thực sự bản lĩnh, hạn chế sai lầm.

Tại vòng bảng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành 2 chiến thắng, 1 thua. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bên cạnh việc sử dụng đội hình mạnh nhất, vẫn thường xuyên trao cơ hội cho các VĐV dự bị nhằm xoay tua lực lượng.

Điểm tích cực với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là sự trưởng thành vượt bậc của những VĐV trẻ như Quỳnh Hương, Ánh Thảo... Đây tiếp tục là những nhân tố mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thể kỳ vọng ở trận đấu với Trung Quốc.

Trận tứ kết giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Trung Quốc diễn ra vào lúc 11h ngày 20/9 tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (thành phố Komaki, tỉnh Aichi, Nhật Bản).