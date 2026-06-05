Bước vào ngày thi đấu cuối cùng, tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn khi dẫn trước 11-1 sau hai lượt trận Four-ball và Foursomes. Với khoảng cách 10 điểm, đội chủ nhà chỉ cần thêm 1,5 điểm ở 12 trận Singles Match để chính thức giành chiến thắng.

Nhiệm vụ ấy nhanh chóng được các tuyển thủ trẻ Việt Nam hoàn thành. Bùi Tố Uyên là người mở điểm trong ngày thi đấu quyết định với chiến thắng 4&3 trước Zara Emelyn. Dù Singapore ngay sau đó có màn đáp trả bằng chiến thắng 3&2 của Avelyn Tan trước Đoàn Đan Thanh, nhưng lợi thế vẫn hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà.

Chức vô địch xứng đáng cho tuyển golf trẻ Việt Nam. Ảnh: VGA

Khoảnh khắc đăng quang đến khi Lê Chúc An giành chiến thắng áp đảo 7&6 trước Chloe Ng. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam nâng tổng tỷ số lên 13-2, qua đó chính thức giành chức vô địch. Khép lại giải đấu, tuyển trẻ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 21-3.