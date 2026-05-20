Tuyên Quang:

Những năm gần đây, tỉnh Tuyên Quang chú trọng triển khai Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ việc tăng cường đưa thông tin đến cơ sở, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều “điểm nghẽn thông tin” từng bước được tháo gỡ, giúp người dân có thêm kiến thức phục vụ phát triển kinh tế, tiếp cận chính sách pháp luật và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trước các nguy cơ trong đời sống, nhất là tội phạm mua bán người.

Thực tế cho thấy, thiếu thông tin, thiếu hiểu biết pháp luật và kỹ năng nhận diện rủi ro là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người dân vùng cao dễ trở thành nạn nhân của các đối tượng mua bán người. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, tâm lý muốn tìm việc làm ổn định hoặc mong muốn đổi đời, các đối tượng xấu thường sử dụng mạng xã hội, môi giới việc làm, môi giới hôn nhân để lừa đảo, dụ dỗ phụ nữ, trẻ em và thanh niên.

Vì vậy, công tác truyền thông giảm nghèo về thông tin được các cấp, ngành trong tỉnh triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Thay vì chỉ tuyên truyền theo phương thức truyền thống, các địa phương đã kết hợp giữa truyền thông trực tiếp và truyền thông số nhằm đưa thông tin đến gần hơn với người dân.

Xoá nghèo thông tin tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được tỉnh Tuyên Quang xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tại nhiều xã vùng cao, hệ thống loa truyền thanh cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc chuyển tải thông tin pháp luật, cảnh báo thủ đoạn của tội phạm mua bán người và hướng dẫn kỹ năng phòng tránh rủi ro. Các bản tin ngắn, dễ hiểu, sử dụng ngôn ngữ gần gũi giúp người dân dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ.

Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền lưu động, sân khấu hóa, sinh hoạt Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên hay các buổi đối thoại cộng đồng cũng được tổ chức thường xuyên, tạo không khí trao đổi trực tiếp, giúp người dân mạnh dạn chia sẻ những băn khoăn trong cuộc sống.

Cùng với truyền thông trực tiếp, việc ứng dụng nền tảng số và mạng xã hội trong giảm nghèo về thông tin cũng được tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh đã lan toả đến từng hộ gia đình. Các tổ chức hội, đoàn thể xây dựng nhiều nội dung tuyên truyền ngắn gọn, trực quan thông qua video, hình ảnh, câu chuyện thực tế để đăng tải trên Facebook, Zalo, nhóm cộng đồng địa phương.

Thông qua các hình thức truyền thông đa dạng, người dân vùng cao đã từng bước thay đổi nhận thức, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo. Nếu trước đây, không ít người còn mơ hồ trước những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, xuất khẩu lao động trái phép hay môi giới hôn nhân qua mạng, tảo hôn... thì nay bà con đã chủ động tìm hiểu thông tin chính thống, tham khảo ý kiến chính quyền địa phương trước khi đi làm ăn xa.

Điển hình gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức chương trình tập huấn truyền thông phòng, chống mua bán người cho cán bộ cơ sở, hội viên phụ nữ và lực lượng nòng cốt tại địa bàn biên giới. Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức pháp luật mà còn chú trọng kỹ năng truyền thông cộng đồng, giúp đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở có thêm phương pháp đưa thông tin đến với người dân hiệu quả hơn.

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người trong tình hình mới; kỹ năng nhận diện nguy cơ; cách hỗ trợ nạn nhân và hướng dẫn người dân tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp rủi ro. Đặc biệt, nhiều tình huống thực tế được đưa vào chương trình nhằm giúp học viên dễ hình dung, dễ ghi nhớ và có thể áp dụng ngay tại cơ sở.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, chương trình cũng dành nhiều thời lượng phân tích các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng như tuyển dụng việc làm online, kết bạn qua mạng xã hội, môi giới hôn nhân hoặc dụ dỗ xuất cảnh trái phép. Qua đó, học viên được trang bị kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện dấu hiệu bất thường và chủ động phòng tránh.

Ban Tổ chức còn phối hợp triển khai truyền thông cộng đồng tại thôn Mao Sao Phìn, xã Lũng Phìn với hình thức đối thoại trực tiếp, hỏi – đáp và chia sẻ tình huống thực tế. Nội dung tập trung vào nhận diện nguy cơ mua bán người, di cư an toàn, phòng ngừa xuất cảnh trái phép và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Các hoạt động truyền thông phong phú, đa dạng cũng tạo cơ hội để người dân trực tiếp phản ánh khó khăn, những nguy cơ tiềm ẩn tại địa phương. Từ đó, cán bộ cơ sở có thể lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng như phụ nữ, thanh niên, học sinh hay người lao động có nhu cầu đi làm ăn xa. Đây là cách chuyển hoá thông tin không còn khô cứng mà trở thành kỹ năng thực tế gắn với đời sống hằng ngày.

Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức truyền thông giảm nghèo về thông tin; tăng cường ứng dụng công nghệ số, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở và nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên tại địa bàn vùng sâu, vùng xa. Qua đó, góp phần xây dựng “lá chắn thông tin” vững chắc từ cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.