Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Viện Đào tạo số và Khảo thí của ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) năm 2026 – đợt thi 604 (tổ chức trong hai ngày 18 - 19/4) có hơn 21.000 thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ 97,7%.

Đáng chú ý, ở đợt thi này đã ghi nhận thí sinh đạt mức điểm 133/150 (tổ hợp Q21) - cao nhất sau 4 đợt thi Đánh giá năng lực năm 2026 và trở thành người có điểm số cao nhất kỳ thi này năm nay tính đến hiện tại. Thí sinh có điểm số cao nhất của kỳ thi này từ trước đến nay là 135/150, ở mùa tuyển sinh năm 2022.

Ở chiều ngược lại, mức điểm thấp nhất của đợt 4 kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 là 19/150 điểm (tổ hợp Q01). Viện Đào tạo số và Khảo thí cũng cho biết, đợt thi chỉ ghi nhận 1 trường hợp vi phạm quy chế, giảm so với các đợt trước.

Các thí sinh dự thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026. Ảnh: VNU.

TS Vương Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí chia sẻ: “Nếu ở những đợt thi đầu, một bộ phận thí sinh còn tâm lý đi thi thử thì đến đợt 604, các em đã tự tin, chủ động hơn. Các em nắm rõ các quy định, các trường hợp đến muộn, đến nhầm địa điểm thi, mang sai máy tính theo danh mục hầu như không xảy ra. Đợt thi này đã có thí sinh đạt 133 điểm, mức điểm cao nhất qua 4 đợt thi, phản ánh sự nỗ lực đáng ghi nhận của thí sinh và cho thấy đề thi có sự phân loại tốt”.

Theo kế hoạch, đợt thi 605 của kỳ thi HSA năm 2026 sẽ tiếp tục diễn ra trong các ngày 9 - 10/5. Hội đồng thi khuyến nghị thí sinh giữ vững tâm lý, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, kiểm tra kỹ thông tin dự thi, địa điểm thi và tuân thủ nghiêm quy chế để đạt kết quả tốt nhất trong các đợt thi tiếp theo.

Hiện, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội đã được hơn 100 trường đại học, học viện sử dụng trong xét tuyển, góp phần đa dạng hóa phương thức tuyển sinh và mở rộng cơ hội cho thí sinh.