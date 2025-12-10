Sáng 10/12, môn taekwondo chính thức khởi tranh với các nội dung quyền tại SEA Games 33. Sau khi xuất sắc vượt qua 2 VĐV Thái Lan, cặp VĐV của Việt Nam là Nguyễn Trọng Phúc - Trịnh Thị Kim Hà gặp Singapore ở chung kết.

Bước vào thi đấu, 2 võ sĩ Việt Nam dù mắc một lỗi nhỏ nhưng đã hoàn thành tốt phần thể hiện của mình. Trong khi đó, 2 VĐV Singapore mắc 2 lỗi tiếp đất rất rõ ràng nhưng lại bất ngờ được tổ trọng tài xử thắng.

Hai võ sĩ Việt Nam thi đấu ở chung kết. Ảnh: S.N

Hai VĐV Việt Nam thậm chí đang ôm nhau ăn mừng vì nghĩ rằng mình đã giành HCV, nhưng kết quả khiến cả hai cùng BHL và giới truyền thông Việt Nam có mặt tại nhà thi đấu bị sốc. Theo kết quả chung cuộc được các trọng tài công bố, 2 VĐV Việt Nam đạt điểm kỹ thuật (8,50 - 8,38), so với đối thủ là 8,84 - 8,50.

Thua tức tưởi, 2 VĐV Việt Nam ôm nhau khóc, trong khi BHL tuyển taekwondo Việt Nam bức xúc, lập tức gửi đơn kiện tới BTC.

Các VĐV Việt Nam thua tức tưởi. Ảnh: S.N

Không chỉ có đội Việt Nam, mà đội Philippines cũng cho biết mình bị xử ép. Chủ tịch Liên đoàn taekwondo Philippines nói đoàn của mình đang kiện BTC vì chấm điểm không công bằng trong trận đấu bán kết giữa Philippines và Singapore.

Phía Philippines và Việt Nam đều yêu cầu check VAR nhưng BTC từ chối.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)