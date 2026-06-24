Khu nghỉ dưỡng đội tuyển Thụy Sĩ lựa chọn khi thi đấu World Cup 2026. Ảnh: Fairmont Grand Del Mar

Đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ đã chọn San Diego, bang California (Mỹ) làm nơi đóng quân tại World Cup 2026. Khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng được chọn là Fairmont Grand Del Mar, nằm ở vùng ngoại ô của thành phố.

Một đoàn đại biểu do huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Murat Yakin dẫn đầu đã đến thăm 5 địa điểm tiềm năng ở California vào tháng 12/2025. Cuối cùng, họ đã chọn Fairmont Grand Del Mar vì mang đến sự riêng tư cho đội tuyển, chỉ cách trung tâm tập luyện 8 phút di chuyển bằng ô tô và gần sân bay quốc tế.

Ông Murat Yakin - HLV trưởng của đội tuyển, cho rằng khu nghỉ dưỡng cho phép đội bóng cùng nhau phát triển và chuẩn bị tốt nhất cho mỗi trận đấu.

Khu nghỉ dưỡng có 4 bể bơi. Ảnh: Fairmont Grand Del Mar

Theo tờ Travel and Leisure, Fairmont Grand Del Mar tọa lạc bên cạnh khu bảo tồn thiên nhiên thanh bình, cách bờ biển vài phút, được ví như một "viên ngọc ẩn mình" được nhiều người yêu thích.

Trải rộng trên diện tích gần 162ha, khu nghỉ dưỡng có 4 bể bơi, sân tennis, sân pickleball, sân golf 18 lỗ, một spa 5 sao. Lấy cảm hứng từ đất nước Italy, cảm giác Địa Trung Hải thể hiện rõ trong kiến trúc, thiết kế.

Bên trong khu nghỉ dưỡng đội tuyển Thụy Sĩ ở tại World Cup 2026. Ảnh: Fairmont Grand Del Mar

Khách sạn chính có 249 phòng đầy đủ tiện nghi, 3 biệt thự với sức chứa khoảng 8-9 người. Một trong những điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng là nhà hàng Addison, nằm trên một vách đá với tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp.

Spa 5 sao ngay tại khách sạn với các phòng trị liệu mới, liệu pháp âm thanh và công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến.

Giá phòng tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Fairmont Grand Del Mar thường dao động từ 400 USD đến hơn 850 USD (khoảng 10,5 triệu đến hơn 22 triệu đồng) mỗi đêm, tùy thuộc vào hạng phòng và thời điểm đặt.