Từ ngày 1-3/11, Đoàn công tác của Phòng 1, Cục C04-Bộ Công an phối hợp với Phòng PC04-Công an tỉnh Sơn La tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy và vận động truy nã tại 10 xã thuộc các huyện Mộc Châu và Vân Hồ.

Hoạt động trên nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch Bộ Công an về triển khai bản ghi nhớ và tăng cường phòng, chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.

Cục C04-Bộ Công an tuyên truyền tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Trung tá Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng Phòng 1, Trưởng đoàn công tác của Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy cho biết, mục đích của chuỗi hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy; mối nguy hiểm của tội phạm truy nã về ma túy; tác hại của ma túy; kỹ năng phòng tránh ma túy; trách nhiệm tố giác tội phạm truy nã về ma túy cho nhân dân tại các xã thuộc huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Thông qua những hoạt động tuyên truyền đa dạng và thiết thực, Đoàn công tác của Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy cùng Công an tỉnh Sơn La đã vận động người dân tham gia tố giác tội phạm và đặc biệt là tố giác, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú cũng như phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; tạo niềm tin trong nhân dân nhằm chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.

Đoàn công tác của Cục C04 - Bộ Công an trao tặng 500 chiếc áo ấm cho các em học sinh tiểu học tại các điểm trường trên địa bàn huyện Vân Hồ.

Cũng theo Trung tá Trần Thị Thu Hà, một trong những nội dung quan trọng của hoạt động tuyên truyền là phổ biến đến người dân về các loại ma túy mới xuất hiện, xử lý những tình huống liên quan đến các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần “ngáo đá” gây ra, xây dựng lối sống lành mạnh trong thôn, bản.