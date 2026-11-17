Tuyến giữa tuyển Việt Nam đối mặt thử thách lớn trước Kyrgyzstan ở trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 17/11 trên sân Thiên Trường. Đây là bài toán không dễ giải với HLV Kim Sang Sik.

Khi tuyến giữa tuyển Việt Nam "thủng"

Thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-0, tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại Casper Cup 2026. Nhưng trước cuộc đối đầu Kyrgyzstan, HLV Kim Sang Sik có lý do để lo lắng, đặc biệt ở khu vực giữa sân.

Không Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên hay Thành Long, tuyển Việt Nam vốn đã thiếu những cầu thủ có khả năng cầm nhịp, tổ chức và tạo đột biến. Không những vậy, sau trận gặp Đài Loan, Nguyễn Thái Quốc Cường cũng trở về CLB Công an TPHCM, khiến những lựa chọn ở tuyến giữa tiếp tục bị thu hẹp.

Tuyến giữa tuyển Việt Nam với những cầu thủ còn mới như Minh Khoa bị đặt dấu hỏi khi đối đầu với Kyrgyzstan

Nhìn vào lực lượng còn lại, HLV Kim Sang Sik có Minh Khoa, Văn Khang, Vĩnh Nguyên, Nhật Nam, Ngọc Sơn, Minh Phúc hay Quang Vinh. Tuy nhiên, số lượng không đồng nghĩa chất lượng, càng không bảo đảm sự ăn ý.

Đáng nói phần lớn đều mới khoác áo ĐTQG, vì vậy đòi hỏi lập tức thay thế vai trò của Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Long là không thực tế. Chưa kể, cũng thiếu thời gian thi đấu cùng nhau để hình thành sự ăn ý cần thiết.

Những hạn chế về khả năng thoát pressing, kiểm soát nhịp độ và kết nối các tuyến từng khiến tuyển Việt Nam gặp khó tại FIFA ASEAN Cup 2026. Khi những cầu thủ tốt nhất còn chưa giải quyết triệt để vấn đề, thật khó chờ đợi một tuyến giữa chắp vá lập tức tạo ra khác biệt.

HLV Kim Sang Sik phải có lời giải

Kyrgyzstan không phải đối thủ mà tuyển Việt Nam dễ dàng áp đặt thế trận như trước Đài Loan (Trung Quốc). Đội bóng Trung Á có nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và sẵn sàng gây sức ép, khiến khu vực giữa sân có thể trở thành nơi quyết định cục diện trận đấu.

Trong hoàn cảnh hiện tại, HLV Kim Sang Sik khó có thể đòi hỏi các tiền vệ chơi thứ bóng đá kiểm soát như lúc có đầy đủ trụ cột. Nhưng điều đó không có nghĩa tuyển Việt Nam được phép để mất hoàn toàn thế chủ động.

Ông Kim Sang Sik nhào nặn đội hình thế nào để tạo ra sức sống mới cho tuyển Việt Nam?

Vấn đề nằm ở cách tổ chức, nếu không đủ khả năng giữ bóng lâu, tuyển Việt Nam cần luân chuyển nhanh hơn, hạn chế những pha xử lý rườm rà và bảo đảm khoảng cách hợp lý giữa các tuyến. Quan trọng hơn, các tiền vệ phải nhận được sự hỗ trợ thay vì bị đặt vào những tình huống tranh chấp hoặc thoát pressing đơn độc.

HLV Kim Sang Sik cũng cần xác định rõ ai giữ vai trò thu hồi bóng, ai tổ chức và ai hỗ trợ tấn công. Một tuyến giữa gồm nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm không thể vận hành hiệu quả nếu trách nhiệm giữa các vị trí thiếu rõ ràng.

Tất nhiên, tuyển Việt Nam không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội để đánh bại Kyrgyzstan. Nhưng muốn phản công hiệu quả, trước hết phải giành lại bóng và đưa bóng lên phía trên đủ nhanh. Nếu tuyến giữa liên tục thất thế, hàng công dù có Đình Bắc hay những cầu thủ giàu tốc độ cũng khó phát huy khả năng.

Sự thiếu hụt nhân sự là khó khăn khách quan, nhưng cách ứng phó lại thuộc trách nhiệm của HLV Kim Sang Sik. Đây cũng là cơ hội cho nhà cầm quân người Hàn Quốc chứng minh tuyển Việt Nam đã bắt đầu bước vào chu kỳ có thể vận hành mà không phụ thuộc quá nhiều vào những trụ cột quen thuộc.

Trận gặp Kyrgyzstan có thể quyết định chức vô địch Casper Cup 2026 ở sân Thiên Trường, nhưng thực tế lúc này người hâm mộ, giới chuyên môn còn muốn xem tuyển Việt Nam chơi ra sao sau quãng thời gian dài sống bằng hơi thở của Hoàng Đức, Quang Hải…

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