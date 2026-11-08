Tuyển Việt Nam thiếu vắng nhiều trụ cột ở đợt tập trung tháng 11, mở ra cơ hội để Đình Bắc khẳng định vai trò thủ lĩnh, nhưng cũng mang đến áp lực không nhỏ.

Vị thế mới của Đình Bắc

Từng được trao vai trò đội phó tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, Đình Bắc đang có bước tiến đáng kể vị thế dưới thời HLV Kim Sang Sik. Từ một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, tiền đạo sinh năm 2004 dần trở thành nhân tố quan trọng của ông thầy người Hàn Quốc.

Điều này cũng không quá ngạc nhiên khi ở ASEAN Cup 2026, Đình Bắc ghi 5 bàn, cùng Xuân Son chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Đình Bắc có bước tiến rất nhanh trong màu áo tuyển Việt Nam

Những màn trình diễn ấy lý giải vì sao HLV Kim Sang Sik tiếp tục tin tưởng Đình Bắc tại FIFA ASEAN Cup, thậm chí trao vai trò đội phó dù vẫn sở hữu nhiều cái tên giàu kinh nghiệm, uy tín hơn trong phòng thay đồ.

Đến đợt tập trung tháng 11 chuẩn bị cho giải giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kygryzstan, khi Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son vắng mặt, Đình Bắc đang được coi điểm tựa lớn nhất của tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, chơi nổi bật và trở thành thủ lĩnh là hai câu chuyện khác nhau. Vai trò mới đòi hỏi Đình Bắc không chỉ tạo khác biệt về chuyên môn mà còn phải duy trì sự ổn định, thể hiện bản lĩnh và đóng vai trò cánh tay nối dài giữa các đồng đội với BHL…

Đừng để kỳ vọng thành gánh nặng

Sau thành công tại ASEAN Cup, Đình Bắc không còn là nhân tố trẻ có thể tạo bất ngờ, mà đã trở thành cái tên được đối thủ chú ý và người hâm mộ chờ đợi mỗi khi tuyển Việt Nam ra sân.

Khi Xuân Son vắng mặt, trách nhiệm tạo đột biến trên hàng công càng dễ dồn về phía Đình Bắc. Trong khi đó, việc thiếu những cầu thủ có khả năng tổ chức lối chơi như Hoàng Đức, Quang Hải cũng khiến cầu thủ người xứ Nghệ phải chủ động hơn trong việc kết nối với đồng đội.

Và HLV Kim Sang Sik đang trao niềm tin vào chân sút này như một thủ lĩnh mới ở tuyển Việt Nam

Chưa kể, Đình Bắc vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc ở cả CLB lẫn đội tuyển. Nếu tiếp tục đảm nhận quá nhiều nhiệm vụ, nguy cơ quá tải là điều không thể xem nhẹ.

Tất nhiên, áp lực cũng là một phần của quá trình trưởng thành. Giải giao hữu sắp tới là cơ hội để Đình Bắc chứng minh khả năng dẫn dắt, tạo ảnh hưởng tích cực lên đồng đội thay vì chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Điều này là đương nhiên, bởi một đội bóng không thể chỉ dựa vào một cá nhân, dù người đó xuất sắc đến đâu. Và Đình Bắc có thể là thủ lĩnh mới của tuyển Việt Nam, nhưng điều quan trọng không phải sẽ gánh được bao nhiêu trách nhiệm, mà là HLV Kim Sang Sik giúp tiền đạo này trưởng thành thế nào trong vai trò ấy để cùng đi tiếp hành trình phía trước.