Thông tin được CLB CA TP.HCM xác nhận chiều 19/9: tiền vệ Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô) sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý, Ngô Đăng Khoa không nằm trong danh sách 23 cầu thủ được VFF công bố vào sáng 18/9. Việc được gọi bổ sung diễn ra chỉ một ngày trước khi tuyển Việt Nam hội quân và lên đường sang Indonesia tham dự giải đấu.

Khoa Ngô được gọi trở lại tuyển Việt Nam

Đây không phải lần đầu tiền vệ Việt kiều này được trao cơ hội ở tuyển Việt Nam. Trước đó, Ngô Đăng Khoa từng được HLV Kim Sang Sik triệu tập trong đợt chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 nhưng tiền vệ này phải rời đội vì chấn thương.

Lần trở lại này giúp Ngô Đăng Khoa tiếp tục có dịp làm quen với môi trường ĐTQG, đồng thời bổ sung thêm một phương án ở tuyến giữa cho HLV Kim Sang Sik.

Sự góp mặt của Ngô Đăng Khoa cũng nâng tổng số cầu thủ Việt kiều trong thành phần tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 lên 5 người, gồm Patrik Lê Giang, Williams Minh Hoàng, Adou Minh và Cao Pendant Quang Vinh. Và 4 trong số đó thuộc biên chế CLB CA TPHCM.

Theo kế hoạch, ngày 23/9, tuyển Việt Nam lên đường tới Indonesia chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng bảng. Trận ra quân thầy trò HLV Kim Sang Sik gặp Philippines (ngày 26/9), kế đó là Thái Lan (ngày 29/9) trước khi khép lại vòng bảng với cuộc đối đầu Pakistan (ngày 2/10). Mục tiêu của “Những chiến binh sao Vàng” tại FIFA ASEAN Cup 2026 là vào chung kết – tương đương với vị trí nhất bảng.