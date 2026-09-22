Ngày 22/9, tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Trước buổi tập diễn ra vào chiều cùng ngày, HLV Kim Sang Sik nhận thông tin về việc tiền đạo Nguyễn Quang Hải xin rút lui.

Theo tìm hiểu, cầu thủ mang áo số 19 gặp chấn thương ở cổ chân, không kịp bình phục trước FIFA ASEAN Cup 2026. CLB CAHN xin cho Quang Hải ở lại đội bóng để điều trị và theo dõi sức khỏe.

Về thông tin Quang Hải giã từ sự nghiệp thi đấu ĐTQG, hiện VFF, CLB CAHN và cá nhân tiền vệ người Đông Anh (Hà Nội) chưa chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, ở tuổi 29, anh vẫn có thể đóng góp cho tuyển Việt Nam trong một vài năm tới.

Quang Hải rút lui khỏi tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Quang Hải lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 là một tổn thất lớn với tuyển Việt Nam. Ở ASEAN Cup 2026, cầu thủ CAHN được HLV Kim Sang Sik trao băng đội trưởng. Anh có một số trận thi đấu không đạt phong độ tốt, nhưng tỏa sáng đúng lúc trong trận chung kết lượt đi với Thái Lan, khi là người ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Như vậy, danh sách tuyển Việt Nam có sự thay đổi phút chót. Thay thế cho Quang Hải, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho Võ Hoàng Minh Khoa (Becamex TPHCM).

Theo kế hoạch, sau khi hội quân tại Hà Nội, tuyển Việt Nam di chuyển sang Indonesia vào sáng ngày 23/9. Tuyển Việt Nam có trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines vào ngày 26/9, sau đó lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.