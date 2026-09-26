Philippines rất khác

Philippines không phải là đội bóng xa lạ với HLV Kim Sang Sik. Thậm chí, 'Azkals' còn được coi như “điềm lành” cho chiến lược gia người Hàn Quốc. Ở trận đầu dẫn dắt tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đánh bại Philippines trên sân Mỹ Đình, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026.

Nhưng so với 2 năm trước, lúc này Philippines đã khác hơn về mặt lực lượng nhờ có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch (hoặc có gốc gác), nhờ vậy đối thủ này được coi là ẩn số đối với tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam tái đấu Philippines sau lần gặp nhau gần nhất ở ASEAN Cup 2024

Điều này là chắc chắn, bởi trong số hơn 20 chiến thắng của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik, gần như chưa khi nào ông thầy người Hàn Quốc phải đối mặt với một đối thủ sử dụng lực lượng nhập tịch nhiều như Philippines ở FIFA ASEAN Cup.

Danh sách 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup lần này của Philippines phần lớn đang chơi bóng ở nước ngoài, gồm Croatia, Đức, Na Uy, Anh, Mỹ, Italy và Tây Ban Nha, bên cạnh một số quốc gia trong khu vực.

Đội hình này có thể không quá mạnh, nhưng chắc chắn vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức đối với ông Kim Sang Sik, ít nhất về mặt thông tin cụ thể ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.

Bài kiểm tra quan trọng cho HLV Kim Sang Sik

Nhìn lại hành trình bất bại của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik suốt 2 năm qua, dù muốn hay không cũng phải nêu ra một thực tế: các đối thủ phần lớn bị đánh giá thấp hơn so với đoàn quân của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Nói thế không có nghĩa đánh giá thấp thành tích, năng lực của HLV Kim Sang Sik. Việc giúp một đội bóng duy trình thành công dài hơi hoặc đảm bảo thành tích với lứa U23 là câu trả lời cho khả năng của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Philippines đã rất khác, trở thành thách thức không nhỏ cho ông Kim Sang Sik

Tuy vậy, ông Kim Sang Sik vẫn chưa thực sự gặp một đối thủ khó đoán và ít thông tin như Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026. Bởi lần gặp gần nhất tại ASEAN Cup 2024, đội bóng có biệt danh Azkals cũng không có lực lượng tốt nhất, khiến trận mở màn tại FIFA ASEAN Cup rất đáng chờ đợi.

Chờ đợi không đơn thuần chuyện tuyển Việt Nam có tiếp nối chuỗi trận bất bại hoặc thêm chiến thắng để tạo tiền đề cho mục tiêu giành ngôi nhất bảng và vào chung kết. Nó còn nằm ở việc HLV Kim Sang Sik đối phó thế nào với một đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch như Philippines.

Quan trọng hơn, tuyển Việt Nam cần cho thấy chuỗi bất bại hiện tại đến từ chất lượng và khả năng thích ứng, chứ không chỉ nhờ việc đã quen với những đối thủ cũ suốt thời gian qua. Đặc biệt HLV Kim Sang Sik cũng phải chứng minh, dù điều kiện chuẩn bị hạn hẹp vẫn biết cách giúp đội nhà chiến thắng.

Nhìn qua, cuộc đọ sức với Philippines là nhẹ nhất ở bảng B FIFA ASEAN Cup. Nhưng thực tế trận ra quân tối nay lại rất nặng bởi HLV Kim Sang Sik cùng tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh rất nhiều điều. Nói cách khác, chiến lược gia người Hàn Quốc thực sự đối mặt với liều thuốc thử liều cao.