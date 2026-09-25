"Chúng tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho tuyển Việt Nam cũng như HLV Kim Sang Sik. Họ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và có lối chơi rất rõ ràng, mạch lạc. Tuyển Việt Nam thi đấu đầy hiệu quả, và đây là trận đấu mà chúng tôi thực sự rất hào hứng chờ đợi", HLV Anthony Hudson nói.

Đánh giá thêm về tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Anh cho biết: "Lối chơi của họ rất đáng nể: cực kỳ kỷ luật và có tổ chức, cách tiếp cận trận đấu rất rõ ràng, hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái, đồng thời sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và sức mạnh tuyệt vời.

Tôi cho rằng sức mạnh của tuyển Việt Nam nằm ở tập thể chứ không phải ở bất kỳ cá nhân nào. Điều này cũng đúng với tất cả các đội tham dự giải, bao gồm cả chúng tôi".

HLV Anthony Hudson hết lời khen ngợi tuyển Việt Nam.

So với ASEAN Cup 2026, HLV Anthony Hudson cho biết tuyển Thái Lan mạnh hơn nhờ triệu tập nhiều trụ cột: "Thật may mắn là các CLB tạo điều kiện để chúng tôi xây dựng một đội hình mạnh mẽ nhất. Tôi thực sự tự hào về họ. Với đội hình hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng Thái Lan thực sự mong chờ trận đấu gặp Việt Nam".

"Thật đáng tiếc khi Jonathan dính chấn thương tại Bangkok. Đó là một tổn thất lớn đối với tôi. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng và là một người tuyệt vời. Tôi nghĩ tình cảnh này cũng xảy ra với mọi đội bóng, nhưng tôi tin rằng tuyển Việt Nam vẫn là một đội rất mạnh. Họ rõ ràng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, nhìn lại hai lần đối đầu gần nhất, đó đều là những trận đấu hay và cân tài cân sức.

Họ thi đấu rất hiệu quả và mạnh mẽ, và tôi nghĩ đó là những trải nghiệm thi đấu bổ ích cho chúng tôi. Đó là một đối thủ xứng tầm với chúng tôi", thuyền trưởng tuyển Thái Lan chốt lại.