Chiều 25/7, tuyển Việt Nam từ Thái Lan về nước, kết thúc chuyến làm khách trên sân Chonburi, trong trận mở màn ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste.

Sau trận thắng đậm Timor Leste 7-0, tinh thần các cầu thủ Việt Nam rất thoải mái. Sự khởi đầu thuận lợi giúp Xuân Son và các đồng đội có thêm nhiều sự tự tin, quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch.

Đình Bắc toả sáng với cú hat-trick ở trận ra quân. Ảnh VFF

Ở trận thắng 7 sao trước Timor Leste, hàng công của tuyển Việt Nam ghi dấu ấn với các bàn thắng của Đình Bắc (3 bàn), Hoàng Hên (2 bàn), Xuân Son (1 bàn), Quang Hải (1 bàn). Việc các chân sút tuyển Việt Nam thể hiện phong độ tốt ngay trận mở màn khiến HLV kim Sang Sik rất hài lòng.

"Toàn đội thể hiện 100% phong độ trên sân. Đây là một kết quả rất tốt. Mọi cầu thủ đều thi đấu với sự tự tin cao độ. Tôi muốn mang sự tự tin này vào trận đấu tiếp theo gặp Singapore. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình diễn một lối chơi tích cực", HLV Kim Sang Sik nói.

Tuyển Việt Nam trở về nước, sẵn sàng đấu Singapore. Ảnh: VFF

Liên quan tới hai chấn thương của Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tài Lộc, bộ phận y tế tuyển Việt Nam tiếp tục theo dõi và có những báo cáo hàng ngày với HLV Kim Sang Sik. Với việc tuyển Việt Nam có tới 1 tuần chuẩn bị cho trận tiếp đón Singapore, Văn Lâm và Tài Lộc có thể kịp bình phục, giúp ông Kim Sang Sik có thêm sự lựa chọn về nhân sự cho đội tuyển.

Theo kế hoạch, sau khi về nước, tuyển Việt Nam nghỉ ngơi 1 ngày và trở lại tập luyện vào chiều 26/7 trên SVĐ Mỹ Đình.

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