20h ngày 25/7, sân New Laos National:

Đội tuyển Thái Lan sẽ bước vào hành trình tại ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Lào, trong khuôn khổ lượt bảng B.

Với sự chênh lệch đáng kể về đẳng cấp và lực lượng, “Voi chiến” được đánh giá sẽ giành trọn 3 điểm đầu tiên.

Thái Lan pha trộn kinh nghiệm và sức trẻ, với 11 cầu thủ từ 30 tuổi trở lên, 10 người tuổi Olympic. Ảnh: FAT

Lào hiện đứng thứ 185 trên bảng xếp hạng FIFA và được dẫn dắt bởi HLV người Serbia Vladika Grujic.

Đội hình của họ có một số gương mặt đáng chú ý như tiền vệ 18 tuổi Payak Siphanom, đang khoác áo Chainat Hornbill và từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải 7HD Champion Cup 2025 - giải đấu truyền thống tại Thái Lan cho bóng đá học đường.

Ngoài ra còn có Bounphachan Bounkong, tuyển thủ từng góp mặt trong đội ASEAN All-Stars thi đấu với MU năm ngoái.

Đây là lần thứ 15 Lào góp mặt ở vòng chung kết giải vô địch Đông Nam Á, nhưng họ vẫn chưa một lần vượt qua vòng bảng.

Tại kỳ gần nhất năm 2024, họ chỉ giành được 2 điểm sau 4 trận với thành tích hòa 2, thua 2 và xếp cuối bảng B.

Ở phía đối diện, Thái Lan đang xếp hạng 94 thế giới dưới sự dẫn dắt của HLV Anthony Hudson.

Nhà cầm quân người Anh đã trải qua 5 trận cùng đội tuyển với thành tích 3 thắng, 2 hòa và vẫn duy trì mạch bất bại.

Dù vậy, hai trận giao hữu gần nhất hòa Kuwait 2-2 và Trung Quốc 0-0 khiến “Voi chiến” nhận không ít ý kiến trái chiều từ người hâm mộ.

Seksan là nhân tố quan trọng của Thái Lan. Ảnh: FAT

Đến với ASEAN Cup 2026 bằng đội hình kết hợp giữa các cựu binh và cầu thủ trẻ, Thái Lan đặt mục tiêu ban đầu là chiến thắng trận ra quân để tạo đà tâm lý.

Manuel Tom Bihr được kỳ vọng sẽ là chốt chặn nơi hàng thủ; Sarach Yooyen giữ vai trò điều tiết ở tuyến giữa khi Theerathon Bunmathan và Chanathip cùng vắng mặt.

Teerasak Poeiphimai và Patrik Gustavsson là thủ lĩnh hàng công. Trong khi đó, Seksan Ratree là cầu nối giữa các tuyến.

Lào có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả, dù vậy khoảng cách về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và bản lĩnh ở các giải đấu lớn vẫn nghiêng hẳn về Thái Lan.

Nếu thi đấu đúng sức và tận dụng tốt cơ hội tạo ra, “Voi chiến” đủ khả năng kiểm soát thế trận với chiến thắng dễ dàng.

Dự đoán: Thái Lan thắng 3-0.