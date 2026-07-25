Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU BẢNG KÊNH TRỰC TIẾP
25/7 - 17:00 Myanmar vs Malaysia Bảng B VTV6, FPT Play
25/7 - 20:00 Lào vs Thái Lan Bảng B VTV6, FPT Play

Link xem trực tiếp trận Myanmar vs Malaysia

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên TV360:   https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/ 

Link xem trực tiếp trận Lào vs Thái Lan

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên TV360:   https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/ 

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.