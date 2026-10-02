Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định tuyển Việt Nam đứng dậy sau thất bại, và tự tin hướng tới chiến thắng trước Malaysia trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.

"Tôi rất vui khi tuyển Việt Nam chiến thắng. Dù là đá chính hay vào sân từ ghế dự bị, chúng tôi đều cố gắng đáp ứng những gì mà HLV Kim Sang Sik cùng Ban huấn luyện yêu cầu. Toàn đội đoàn kết để có chiến thắng trong ngày hôm nay", Đình Bắc chia sẻ sau trận tuyển Việt Nam thắng Pakistan 4-2.

Ở trận thắng này, Đình Bắc ghi dấu ấn với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo. Ngoài ra, đây là lần thứ ba tại FIFA ASEAN Cup 2026, chân sút CLB CAHN đeo băng đội trưởng. Đình Bắc cho biết: "Với băng đội trưởng, trọng trách lớn hơn. Tôi cố gắng đáp ứng sự kỳ vọng của HLV trưởng cũng như Ban huấn luyện và anh em cầu thủ".

Đình Bắc ghi dấu ấn trong chiến thắng trước Pakistan. Ảnh: V.A

Đánh bại Pakistan 4-2, tuyển Việt Nam giành ngôi nhì bảng B, gặp Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Nói về trận đấu sắp tới, Đình Bắc đánh giá Malaysia có nhiều cầu thủ chất lượng, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng tập trung vào việc chuẩn bị.

Trong khi đó, tiền đạo Williams Minh Hoàng rất hạnh phúc khi ghi bàn đầu tiên cho tuyển Việt Nam: "Tôi rất vui và tự hào vì tuyển Việt Nam đã đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại trước Thái Lan. Đặc biệt à ở hiệp 2, toàn đội thể hiện tinh thần tuyệt vời để ngược dòng.

Tôi cảm thấy biết ơn khi được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển và ghi bàn thắng đầu tiên. Tôi chỉ biết chăm chỉ mỗi ngày trong các buổi tập, nỗ lực hết mình trong các trận đấu, và hy vọng bản thân có thể thích nghi nhanh nhất có thể để đóng góp cho toàn đội".

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