Thất bại trước Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026 khiến HLV Anthony Hudson hứng chịu chỉ trích từ báo chí đến huyền thoại bóng đá Thái Lan.

Chiến thuật bị chê bai

Thái Lan khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 với thất bại 1-2 trước Philippines - đội trước đó chỉ có 1 điểm và sớm bị loại.

Dù vẫn đứng đầu bảng B với 6 điểm và giành vé vào chung kết gặp Indonesia, đội bóng của Anthony Hudson khiến người hâm mộ thất vọng về cách chơi.

Cầu thủ Thái Lan không hiểu chuyện gì xảy ra. Ảnh: FAT

Hai chiến thắng trước Pakistan và tuyển Việt Nam giúp “Voi chiến” sớm bảo đảm suất tranh chức vô địch. Tuy nhiên, thất bại ở lượt cuối làm tăng áp lực lên Hudson, khi những nghi ngờ về chiến thuật của nhà cầm quân này tiếp tục được nhắc đến.

Siam Sport nhấn mạnh cái giá của trận thua trên bảng xếp hạng FIFA. Theo tờ báo thể thao Thái Lan, đội tuyển bị trừ 6,57 điểm sau trận thua Philippines, gần như đánh mất toàn bộ thành quả tích lũy từ 2 lượt đầu.

Cụ thể, chiến thắng trước Pakistan mang về 1,71 điểm, còn trận thắng tuyển Việt Nam giúp Thái Lan có thêm 4,87 điểm. Tổng cộng 6,58 điểm ấy bị xóa gần hết chỉ sau một trận đấu, khiến mức tăng qua vòng bảng còn vỏn vẹn 0,01 điểm.

Theo bảng xếp hạng cập nhật theo thời gian thực được Siam Sport dẫn lại, ĐT Thái Lan còn 1.252,27 điểm, tụt từ vị trí 90 xuống 93 thế giới, đứng thứ 14 châu Á. Đây được xem là tổn thất đáng kể trước trận chung kết với chủ nhà Indonesia.

Trong khi Siam Sport tập trung vào điểm FIFA, cựu tiền đạo Sarayuth Chaikamdee hướng sự chỉ trích vào cách tổ chức tấn công.

“Đây là cách chơi gì vậy? Bóng ra đến cánh, vào 1/3 cuối sân rồi lại chuyền về. Tôi vẫn cổ vũ các em, nhưng thật sự không hiểu”, Sarayuth viết.

Nhận xét của cựu tuyển thủ đặt câu hỏi về sự quyết đoán khi Thái Lan đưa bóng đến khu vực nguy hiểm. Kiểm soát bóng không giúp đội bóng của Hudson tránh thất bại, trong trận đấu Philippines mở tỷ số ngay phút thứ 3.

Ikhlas Sanron gỡ hòa ở phút 55, nhưng Bjorn Martin Kristensen hoàn tất cú đúp ở phút 68 từ một pha phản công. Những thay đổi nhân sự sau đó không giúp Thái Lan cứu vãn kết quả.

Người hâm mộ chỉ trích

Sự chỉ trích nhắm vào ông Hudson đến ngay từ trận gặp tuyển Việt Nam. Siam Sport phản ánh về phản ứng của người hâm mộ trên diễn đàn: “Phòng ngự đến mức không ngẩng nổi đầu!

Thái Lan chắc suất vào chung kết sau khi thắng tuyển Việt Nam 2-0, nhưng bị chỉ trích dữ dội vì chơi như chờ thủng lưới, cả đội co về sân nhà”.

HLV Hudson bị chỉ trích liên tiếp dù Thái Lan vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAT

Siam Sport đăng phản ứng của một CĐV: “Nếu Liên đoàn hài lòng với màn trình diễn như thế này, rồi hy vọng tiến xa ở Asian Cup với cách dẫn dắt của HLV như vậy, thì đừng mong đợi gì nữa.

Bóng đá Thái Lan, ai muốn nói thắng bằng cách nào cũng được thì cứ nói. Nhưng nhìn tổng thể, mọi người thực sự nghĩ đội bóng trong tình trạng này đủ sức cạnh tranh ở tầm châu Á sao?”.

“Lối chơi rất kém. Liên đoàn lại kiếm chuyện tốn tiền rồi”, CĐV khác chia sẻ, cùng biểu tượng cười “hahaha...”.

Người hâm mộ khác phân tích: “Trước hết, tôi vui và chúc mừng đội tuyển Thái Lan vào chung kết. Nhưng không thể không phê bình lối chơi một chút. Tôi muốn hỏi người am hiểu xem đội đá theo kiểu gì, chơi gì, vì bản thân tôi chẳng hiểu nổi.

Cứ chạy đuổi bóng mãi, tốn rất nhiều sức. Không có những pha phối hợp, đan bóng; lối chơi biến mất hoàn toàn. Tôi không thấy được đường nét nào cho thấy đây là đội tuyển Thái Lan mới”.

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