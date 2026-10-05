Video highlights Việt Nam 0-1 Malaysia (nguồn: TV360)

Xem trọn vẹn FIFA ASEAN CUP 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn

Đội hình ra sân

Việt Nam: Lê Giang, Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo, Quang Vinh, Thành Long, Hai Long, Hoàng Đức, Tiến Anh, Khoa Ngô, Minh Hoàng. 

Malaysia: Hazmi, Cheng, Corbin-Ong, Shamsul, Ting, Hidalgo, Laine, Wilkin, Haiqual, Hong Wan, Bergson.

Bàn thắng: Fergus Tierney 62'