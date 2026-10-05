Trực tiếp bóng đá Indonesia vs Thái Lan, thuộc khuôn khổ trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, sân Gelora Bung Karno, Jakarta, 20h hôm nay 5/10 (giờ Việt Nam).
Video highlights Việt Nam 0-1 Malaysia (nguồn: TV360)
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Đội hình ra sân
Việt Nam: Lê Giang, Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo, Quang Vinh, Thành Long, Hai Long, Hoàng Đức, Tiến Anh, Khoa Ngô, Minh Hoàng.
Malaysia: Hazmi, Cheng, Corbin-Ong, Shamsul, Ting, Hidalgo, Laine, Wilkin, Haiqual, Hong Wan, Bergson.
Bàn thắng: Fergus Tierney 62'
Tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước ĐT Malaysia, qua đó khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư.
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