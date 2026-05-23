Theo các chuyên gia chăm sóc ô tô, xác côn trùng chứa nhiều hợp chất có tính axit. Trong điều kiện nắng nóng đặc trưng tại Việt Nam, nếu để bám lâu trên bề mặt sơn, các hợp chất này có thể “ăn” vào lớp sơn bóng, gây ố vàng, rộp bề mặt, thậm chí bong tróc sơn. Những vết hư hại này rất khó xử lý triệt để bằng các biện pháp rửa xe thông thường.

Không ít chủ xe gặp phải tình trạng côn trùng bám đầy đầu xe khi đi vào buổi sớm trên các tuyến đường cao tốc. Ảnh: RiverNorth

Để bảo vệ "xế cưng" và tiết kiệm chi phí chăm sóc, dưới đây là những giải pháp phòng ngừa từ cơ bản đến cao cấp mà chủ xe nên áp dụng.

Tạo "lớp áo giáp" bảo vệ bề mặt sơn

Giải pháp tiết kiệm và dễ thực hiện nhất là đánh bóng và phủ sáp. Một lớp sáp mỏng giúp bề mặt sơn trơn nhẵn hơn, khiến dịch từ xác côn trùng khó bám chặt. Với chi phí thấp và thao tác không quá phức tạp, chủ xe có thể tự thực hiện tại nhà và duy trì định kỳ sau mỗi 2-3 tháng.

Phủ ceramic hiện đang là sự lựa chọn hợp lý cả về chi phí lẫn hiệu quả. Ảnh: Cartuning

Nếu dư dả về tài chính, phủ ceramic là lựa chọn được nhiều người dùng quan tâm. Lớp phủ này tạo hiệu ứng lá sen, giúp nước và bụi bẩn khó bám, đồng thời hạn chế tác động của axit từ côn trùng. Tuy nhiên, phủ ceramic đòi hỏi tay nghề kỹ thuật viên và môi trường thi công đạt chuẩn để đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Giải pháp bảo vệ toàn diện nhất hiện nay là dán phim bảo vệ sơn (PPF). Lớp phim poly urethane này không chỉ chống lại axit từ côn trùng mà còn giúp hạn chế trầy xước do đá văng. Một số dòng PPF cao cấp hiện nay còn có khả năng tự phục hồi vết xước dăm khi gặp nhiệt độ cao. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu khá lớn từ hàng chục cho đến cả trăm triệu đồng.

Sử dụng phụ kiện và hóa chất hỗ trợ

Với những chuyến đi ngắn ngày, dung dịch xịt chống bám côn trùng chuyên dụng cho ô tô là lựa chọn linh hoạt. Các dung dịch này tạo một lớp màng trơn tạm thời, có hiệu quả trong khoảng 1-2 tuần, phù hợp cho các chuyến đi đường dài hoặc du lịch.

Ngoài ra, lắp lưới chống côn trùng phía sau lưới tản nhiệt hoặc sử dụng mặt nạ bảo vệ đầu xe cũng giúp giảm đáng kể lượng côn trùng va đập trực tiếp. Cách làm này còn góp phần bảo vệ két nước, dàn nóng điều hòa và các chi tiết phía trước xe.

Điều chỉnh thói quen lái xe và vệ sinh đúng cách

Tốc độ càng cao, lực va chạm của côn trùng vào đầu xe càng mạnh. Việc duy trì tốc độ hợp lý không chỉ an toàn mà còn giúp giảm mức độ bám dính. Chủ xe cũng nên hạn chế di chuyển vào sáng sớm hoặc chạng vạng tối bởi đây là thời điểm lúc côn trùng hoạt động mạnh, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

Cuối cùng, nguyên tắc "vàng" là phải rửa xe càng sớm càng tốt sau khi kết thúc hành trình. Tuyệt đối không dùng khăn khô hoặc cọ cứng để chà xát xác côn trùng đã khô cứng vì dễ gây xước sơn. Thay vào đó, hãy làm mềm chúng bằng nước, sử dụng dung dịch tẩy xác côn trùng và nhựa cây chuyên dụng để làm sạch nhẹ nhàng, giữ cho bề mặt sơn luôn sáng bóng và bền đẹp theo thời gian.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!