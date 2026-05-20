Chia sẻ câu chuyện với VietNamNet, anh Trần Tuấn Vỹ (EcoPark, Hưng Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố liên quan đến hệ thống phanh của xe.

Anh cho biết chiếc xe Mazda CX-5 mới lăn bánh được hơn 5 năm, được chăm sóc vào bảo dưỡng khá kỹ. Tuy nhiên, cách đây hơn 1 tuần, trên đường lái xe trở về nhà, khi quan sát từ xa thấy đèn đỏ ở ngã tư phía trước, anh đã chủ động rà phanh để giảm tốc nhưng đạp gần chạm sàn mà thấy nhẹ bẫng, mất hoàn toàn lực cản.

Dù là xe con hay xe tải, việc bất ngờ bị mất phanh khiến tài xế mất bình tĩnh và dễ hoảng loạn. Ảnh minh họa: Mr Transmission

"Cảm giác lúc đó vô cùng hoảng sợ vì xe cứ trôi đi. Theo phản xạ, tôi phải nhấc chân lên và đạp nhồi liên tục 2-3 phát thì phanh mới ăn và xe chịu khựng lại. Tôi lập tức bật đèn khẩn cấp, tấp vào lề và gọi xe cứu hộ đưa thẳng ra gara ô tô quen để kiểm tra, tuyệt đối không dám mạo hiểm nổ máy chạy tiếp", anh Vỹ kể lại.

Theo anh Nguyễn Thế Tài - kỹ thuật viên tại gara ô tô Văn Giang, nơi chiếc xe của Vỹ được đưa tới kiểm tra, hiện tượng hụt chân phanh hay đạp phanh lút sàn là biểu hiện hệ thống phanh xe không tạo đủ lực cần thiết để giảm tốc và dừng xe an toàn. Nếu cố tình tiếp tục di chuyển, hệ thống phanh vô tác dụng có thể xảy ra bất cứ lúc nào và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

"Bắt bệnh" từ chuyên gia

Lý giải nguyên nhân khiến chân phanh chạm sàn mà không có lực cản, anh Tài chỉ ra 4 "thủ phạm" chính. Trong đó, rò rỉ dầu phanh là nguyên nhân phổ biến nhất.

Dầu phanh bị rò rỉ, hệ thống đường ống dầu không có đủ lượng chất lỏng để tạo áp lực ép các cùm phanh hoạt động. Ảnh: Ngô Minh

Khi dầu phanh bị rò rỉ ra ngoài, hệ thống đường ống dầu không có đủ lượng chất lỏng để tạo áp lực ép các cùm phanh hoạt động. Khi đó, cảm giác chân phanh sẽ chìm sâu hơn bình thường, nhiều tài xế thậm chí phải đạp mạnh hơn để phanh mà xe vẫn không thể dừng lại hoặc có dừng thì cũng không theo như ý muốn của người lái.

Thứ hai là lọt khí vào đường ống dẫn dầu. Khí có thể vào sau khi thay thế phanh hoặc do quá trình bảo dưỡng không “xả” hết khí. Vì không khí có đặc tính bị nén, áp suất thủy lực cần thiết để kích hoạt phanh sẽ giảm sút nghiêm trọng, khiến bàn đạp phanh trở nên xốp và lút sâu tận sàn.

Thứ ba là hỏng xi lanh phanh chính (tổng phanh) do các gioăng cao su bên trong xi lanh phanh qua thời gian hoạt động sẽ bị mòn, rách. Điều này làm cụm bơm không thể duy trì và phân bổ đủ áp suất thủy lực đến các bánh xe.

Cuối cùng là má phanh hoặc cùm phanh bị kẹt. Với điều kiện giao thông ùn tắc và thói quen rà phanh liên tục như ở Việt Nam, má phanh rất nhanh mòn. Khi đĩa phanh và má phanh quá mòn, piston phải di chuyển xa hơn để ép má phanh, khiến chân phanh có hành trình dài hơn và cảm giác "mềm" hơn bình thường.

Khuyến cáo sống còn trong việc bảo dưỡng ô tô

Trong trường hợp chiếc xe của anh Vỹ, sau khi đo áp suất, các kỹ thuật viên xác định nguyên nhân là do mòn gioăng bên trong tổng phanh khiến áp suất bị tụt. Đội ngũ kỹ thuật đã tiến hành thay mới cụm xi lanh, kiểm tra lại rò rỉ, đồng thời xả E dầu phanh để đẩy toàn bộ bọt khí ra khỏi đường ống dẫn dầu. Tổng chi phí gần 2,5 triệu đồng.

Hệ thống phanh của chiếc xe Mazda CX-5 được kỹ thuật viên kiểm tra ở từng vị trí. Ảnh: Ngô Minh

Anh Tài cũng đưa ra một số mẹo để các tài xế có thể tự kiểm tra để sớm phát hiện tình trạng chân phanh "chìm hoàn toàn" như quát sát đèn cảnh báo phanh BRAKE trên cụm đồng hồ, mức dầu trong bình dầu phanh ở khoang động cơ.

Tuy nhiên, với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, dầu phanh rất dễ bị ngậm nước, làm giảm nhiệt độ sôi và giảm hiệu quả phanh nhanh hơn. Để phòng tránh rủi ro, các chủ xe nên đưa xe đi kiểm tra hệ thống phanh định kỳ mỗi năm một lần. Đồng thời, cần súc rửa và thay dầu phanh định kỳ 2 năm/lần.

Đặc biệt, nếu đang đi trên đường mà gặp tình trạng phanh lút sàn, hãy giữ bình tĩnh, nhả chân ga, chuyển cần số về các cấp số thấp (số L, D1, D2 hoặc số sàn thấp) để hãm tốc bằng động cơ, đồng thời kéo phanh tay từ từ cho đến khi xe dừng hẳn. Tài xế tuyệt đối không tắt máy xe vì sẽ làm vô lăng mất trợ lực.

Ở điều kiện giao thông Việt Nam với tắc đường và phanh liên tục trong nội đô, hệ thống phanh là bộ phận không thể chủ quan. Đừng vì một phút chủ quan mà đánh cược tính mạng của chính mình và những người xung quanh. Hãy chú ý ngay từ những dấu hiệu nhỏ để tránh rơi vào những tình huống nguy hiểm trên đường.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!