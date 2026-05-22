Lexus từ lâu được xem là "chuẩn mực độ bền" trong thế giới xe sang. Tuy nhiên, ngay cả với một thương hiệu nổi tiếng về độ tin cậy như Lexus, vẫn tồn tại những dòng động cơ từng gây tranh cãi vì lỗi kỹ thuật, tiêu hao dầu hoặc thậm chí tiềm ẩn nguy cơ hỏng hóc nghiêm trọng.

Động cơ Lexus nổi tiếng bền bỉ nhưng vẫn có nhưng không phải tuyệt đối hoàn hảo. Ảnh: Lexus

Đối với người mua xe Lexus đã qua sử dụng, việc chỉ nhìn vào logo trên lưới tản nhiệt là chưa đủ. Dưới đây là 5 động cơ Lexus từng phát sinh lỗi lớn, đã có triệu hồi hoặc chương trình bảo hành đặc biệt, mà người mua xe cũ tại Việt Nam cần kiểm tra kỹ trước khi quyết định.

Động cơ V6 3.0L (mã hiệu 1MZ-FE): "Vết đen" cặn dầu của Lexus

Ra mắt từ giữa thập niên 1990, động cơ 1MZ-FE từng được xem là bước tiến lớn với thiết kế hoàn toàn bằng nhôm, trục cam kép. Được trang bị trên các mẫu Lexus ES 300 và RX 300 thế hệ đầu, động cơ này mang lại cảm giác lái dễ dàng mà người mua mong đợi từ một chiếc Lexus.

Động cơ trên Lexus RX 300 và ES 300 đời đầu đều gặp tình trạng cặn dầu.

Tuy nhiên, 1MZ-FE lại gắn liền với vụ bê bối cặn dầu nổi tiếng khi dầu động cơ dễ bị phân hủy và đặc lại thành bùn, các đường dầu bị tắc nghẽn, dẫn đến hàng loạt vấn đề như khói xanh khi khởi động, tiếng gõ máy, chết máy đột ngột, trường hợp nặng có thể hỏng động cơ hoàn toàn. Chi phí sửa chữa trong trường hợp nặng có thể lên tới hàng nghìn USD.

Vấn đề nghiêm trọng đến mức Toyota và Lexus phải đưa ra chính sách hỗ trợ đặc biệt cho khoảng 3,5 triệu xe sản xuất giai đoạn 1997-2002. Dù nhiều xe đã được xử lý, nhưng với xe cũ, rủi ro vẫn tồn tại nếu lịch sử bảo dưỡng không rõ ràng.

Động cơ V6 2.5L (mã hiệu 4GR-FSE): Rắc rối muội carbon từ phun xăng trực tiếp

4GR-FSE là loại động cơ V6 2.5L và được Lexus trang bị cho dòng IS 250 thế hệ thứ hai (2005-2013) như là một phiên bản thu nhỏ của động cơ động cơ V6 3.5 của IS 350. Về mặt kỹ thuật, đây là động cơ V6 hiện đại với tỷ số nén cao với hệ thống điều khiển van biến thiên kép Dual VVT-i và phun xăng trực tiếp D-4 giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Lexus IS 250 liên tục gặp vấn đề ở động cơ do tích tụ nhiều muội carbon.

Nhưng chính công nghệ phun xăng trực tiếp lại gây ra một vấn đề phổ biến, đó là muội carbon bám van nạp. Hệ quả của vấn đề này là gây hiện tượng bỏ máy, rung giật, khó khởi động nguội, mất công suất và chết máy. Một số trường hợp cần phải vệ sinh động cơ nhiều lần, sửa chữa piston, xéc-măng hoặc thay thế toàn bộ động cơ.

Lexus không tiến hành triệu hồi xe mà chỉ hỗ trợ bảo hành có thời hạn. Chương trình dịch vụ kéo dài 9 năm, nhưng hiện đã hết hạn, điều đó có nghĩa là người mua IS 250 cũ ngày nay sẽ phải tự chi trả chi phí vệ sinh hoặc sửa chữa liên quan, trong khi IS 350 với động cơ khác lại ít rủi ro hơn.

Động cơ V8 4.6L (mã hiệu 1UR-FE / 1UR-FSE): Lỗi lò xo van và nguy cơ cháy

Dòng động cơ V8 1UR-FSE và 1UR-FE được phát triển để thay thế các động cơ V8 4.3L trên LS 460 và V8 4.7L trên GX 460 đã được sử dụng lâu năm. Về tổng thể, đây vẫn là động cơ mạnh mẽ và bền bỉ, nhưng những lô đời đầu lại gặp lỗi nghiêm trọng.

Động cơ V8 4.6L trên Lexus LS 460 2007-2008 gặp lỗi lò xo van và nguy cơ cháy.

Cụ thể, một số xe Lexus LS 460 và GS 460 đời 2007-2008 bị lỗi lò xo van có thể nứt hoặc gãy, khiến động cơ rung lắc, mất công suất. Trong trường hợp xấu nhất, động cơ sẽ chết máy hoàn toàn và không khởi động lại được.

Ngoài ra, một số xe còn gặp lỗi gioăng cảm biến áp suất nhiên liệu, gây rò rỉ xăng và làm tăng nguy cơ cháy nổ. Về phía dòng SUV, một số xe GX 460 gặp lỗi phun khí thứ cấp, dẫn đến kích hoạt đèn báo lỗi động cơ và khiến xe chuyển sang chế độ giảm công suất/chạy hạn chế công suất cho đến khi bơm hoặc van được thay thế.

Toyota đã triệu hồi và khắc phục phần lớn các vấn đề này, nhưng với xe cũ, người mua cần kiểm tra kỹ lịch sử triệu hồi trước khi xuống tiền.

Động cơ hybrid I4 2.4L (mã hiệu 2AZ-FXE): “Uống dầu” nhiều hơn xăng

Được trang bị cho Lexus HS 250h, động cơ 2AZ-FXE là nỗ lực tiên phong của Lexus trong phân khúc sedan hybrid hạng sang. Tuy nhiên, nó nhanh chóng nổi tiếng không phải vì tiết kiệm nhiên liệu, mà vì tiêu thụ dầu quá mức.

Lexus HS 250h sớm bị khai tử chỉ sau 3 năm tồn tại. Ảnh: Lexus

Nguyên nhân đến từ thiết kế vòng xéc-măng kiểm soát dầu kém hiệu quả, khiến dầu lọt vào buồng đốt mà người lái khó nhận ra. Khi dầu xuống thấp, các chi tiết bên trong động cơ dễ bị mài mòn nghiêm trọng.

Thay vì triệu hồi, Lexus gia hạn bảo hành và thay piston cho một số xe. Bản thân HS 250h cũng chỉ là một thử nghiệm ngắn ngủi của Lexus, đã sớm bị khai tử sau năm 2012. Tại Việt Nam, mẫu xe hybrid từng được nhập về nên người người vẫn cần lưu ý với xe nhập khẩu cũ.

Động cơ V6 3.4L tăng áp kép (mã hiệu V35A-FTS 3.4L): Lỗi sản xuất nguy hiểm

V35A-FTS là động cơ thế hệ mới, được trang bị cho Lexus LX 600 và GX 550, thay thế hoàn toàn động cơ V8 truyền thống. Với công suất mạnh mẽ và mô-men xoắn lớn, đây là bước đi tất yếu trong xu hướng giảm dung tích động cơ mà vẫn đảm bảo sức mạnh.

Động cơ trên Lexus LX 600 2022-2025 bị lỗi do quá trình gia công thiếu cẩn thận. Ảnh: Lexus

Tuy nhiên, một số động cơ đời đầu đã bị phát hiện còn sót mạt kim loại trong quá trình gia công, gây hư hỏng bạc trục khuỷu. Hệ quả có thể là tiếng gõ máy, chết máy hoặc hỏng động cơ hoàn toàn.

Vấn đề đã dẫn tới đợt triệu hồi lớn tại Mỹ đối với các xe sản xuất giai đoạn 2022-2024. Người mua LX 600 hoặc GX 550 cần đặc biệt kiểm tra xe có thuộc diện triệu hồi và đã được sửa chữa hay chưa.

