Ngày 22/5, thế hệ TV AI 2026 (bao gồm các dòng OLED, Neo QLED và Mini LED) được Samsung giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần, điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên các thiết bị năm nay không nằm ở việc chạy đua kích thước màn hình, mà tập trung vào các tính năng phần mềm hỗ trợ xem thể thao.

Khán giả có thể tắt tiếng bình luận viên khi xem đá bóng trên AI TV của Samsung. Ảnh: BTC

Tính năng nổi bật trong đợt cập nhật này là công nghệ phân tách âm thanh đa lớp bằng AI. Thực tế, khi theo dõi các giải đấu bóng đá lớn, một bộ phận khán giả thường có nhu cầu chỉ nghe âm thanh thực tế từ sân vận động để cảm nhận không khí, thay vì phải nghe luồng âm thanh bình luận được trộn sẵn từ nhà đài.

Để giải quyết vấn đề này, chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller) trên TV cho phép AI phân tích và tách riêng tiếng bình luận, tiếng cổ động viên và âm thanh sân vận động.

Người dùng có thể chủ động can thiệp để hạ thấp hoặc tắt hoàn toàn tiếng bình luận viên. Tính năng này giúp khán giả có trải nghiệm giống với việc đang ngồi trực tiếp trên khán đài.

Thông qua Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode), TV Samsung có thể nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động tối ưu độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài.

Ngoài ra, công nghệ AI Upscaling Pro hỗ trợ nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K với độ chi tiết và độ tương phản cao, giúp tối ưu trải nghiệm xem trên màn hình lớn.

Đại diện Samsung cho biết công ty phát triển dòng AI TV 2026 với định hướng đưa AI trở thành yếu tố cốt lõi trong trải nghiệm giải trí tại gia.

Lần đầu tiên, toàn bộ dòng TV Samsung từ UHD trở lên đều được tích hợp AI, đưa AI trở thành trải nghiệm phổ biến dành cho mọi người dùng thay vì chỉ giới hạn ở phân khúc cao cấp.

Đặc biệt, Vision AI Companion (VAC) được hỗ trợ đồng thời bởi các trợ lý AI Bixby, Gemini và Copilot giúp người dùng tương tác với TV theo cách tự nhiên, trực quan và thông minh hơn.

Dịp này, Samsung cũng giới thiệu TV Micro RGB đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam. Công nghệ này sử dụng hệ thống đèn nền RGB siêu nhỏ nhằm tái tạo màu sắc chính xác, tăng cường độ tương phản và mang lại chất lượng hiển thị sống động hơn trên màn hình kích thước lớn.

Theo dữ liệu thị trường, người dùng Smart TV tại Việt Nam hiện dành trung bình 4-6 giờ mỗi ngày cho các ứng dụng giải trí OTT.

Việc các hãng công nghệ chuyển hướng từ nâng cấp phần cứng thuần túy sang can thiệp sâu vào nội dung bằng phần mềm AI cho thấy nỗ lực cá nhân hóa trải nghiệm xem tại nhà, đặc biệt là trong các sự kiện thể thao quy mô toàn cầu.