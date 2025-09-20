Là thương hiệu TV số 1 thế giới 19 năm liên tiếp, Samsung không ngừng mở rộng vị thế dẫn đầu, khẳng định vị trí không đối thủ trong hành trình theo đuổi sự hoàn hảo. TV OLED 2025 của Samsung với công nghệ Chống Chói (Glare-Free) và tính năng điều chỉnh gamma bằng AI (AI gamma-adjusting) giúp giảm thiểu xao nhãng và mang đến trải nghiệm xem tối ưu.

Dù sáng hay tối, hình ảnh luôn rõ nét

OLED vốn nổi tiếng với khả năng tái hiện màu đen hoàn hảo, màu sắc rực rỡ và tốc độ phản hồi cực nhanh. Tuy vậy, lớp hoàn thiện bóng thường được sử dụng để tối đa hóa ưu điểm này lại dễ bị phản chiếu từ nguồn sáng bên ngoài. Trong điều kiện lý tưởng như rạp chiếu phim, nơi không có ánh sáng môi trường, trải nghiệm xem mới được trọn vẹn. Nhưng thực tế, người dùng TV thường xem trong môi trường có ánh sáng: ánh nắng chiếu qua cửa sổ ban ngày, hay đèn phòng khách buổi tối đều có thể phản chiếu lên màn hình, khiến nội dung trở nên khó tận hưởng.

Đây chính là lúc công nghệ Glare-Free phát huy tác dụng. Bằng cách giảm đáng kể phản xạ và hiện tượng chói, công nghệ này giúp người xem tận hưởng trọn vẹn thế mạnh của OLED trong mọi môi trường.

Một số mẫu TV OLED 2025 của Samsung mang đến khả năng chống chói ấn tượng nhờ trang bị lớp phủ đặc biệt giảm phản xạ, giúp phân tán ánh sáng bên ngoài và hạn chế tán xạ ánh sáng bên trong mà không làm biến dạng chất lượng hình ảnh. So với thế hệ trước, công nghệ này giảm phản xạ hơn 25%, đồng thời đã được UL Solutions - tổ chức chứng nhận toàn cầu - kiểm chứng.

“Công nghệ Glare-Free được nâng cấp năm nay giảm thiểu đáng kể tỷ lệ phản xạ và hiện tượng biến dạng hình ảnh, giúp TV mang lại chất lượng hiển thị xuất sắc trong cả môi trường sáng và tối”, bà Mirae Shin - Phòng Thí nghiệm Chất lượng Hình ảnh thuộc Bộ phận Thiết bị Hiển thị Hình ảnh (VD) của Samsung Electronics cho biết.

Thực tế, điều này đồng nghĩa người xem không còn lo màu sắc bị nhạt đi dưới ánh nắng khi xem phim, hay chi tiết trong cảnh tối của trò chơi bị che lấp bởi ánh sáng xung quanh.

So sánh: OLED có/không có công nghệ Glare-Free trong môi trường sáng. Một số mẫu Samsung OLED 2025 được trang bị lớp phủ chống phản xạ đặc biệt, giúp giảm thiểu tối đa nhiễu hình ảnh từ nguồn sáng bên ngoài

Khai mở chi tiết ẩn nhờ công nghệ AI Gamma

Samsung cũng đẩy mạnh đổi mới ở mảng phần mềm. Nếu công nghệ Glare-Free là giải pháp vật lý để hạn chế tác động của nguồn sáng ngoài, thì AI gamma mang đến một lớp tinh chỉnh bổ sung. TV OLED 2025 tối ưu nội dung bằng AI để điều chỉnh giá trị gamma - thước đo thể hiện mối tương quan giữa độ sáng của tín hiệu đầu vào và độ sáng hiển thị trên màn hình.

Thị giác con người nhạy cảm với sự khác biệt về độ tương phản ở vùng tối, nhưng ít nhạy hơn ở vùng sáng. Điều chỉnh gamma giúp tái hiện độ tương phản tự nhiên hơn với mắt. Khi được tối ưu tốt, nó giúp người xem nhìn thấy chi tiết ngay cả trong cảnh tối, đồng thời tái tạo hình ảnh sống động, chân thực hơn.

TV OLED Samsung 2025 được trang bị tính năng điều chỉnh gamma bằng AI, tối ưu hóa từng khung hình dựa trên nội dung và điều kiện ánh sáng môi trường

“Công nghệ điều chỉnh gamma nâng cấp của chúng tôi sử dụng thuật toán AI để phân tích độ sáng trung bình của từng cảnh trong thời gian thực, sau đó tự động điều chỉnh giá trị gamma theo điều kiện ánh sáng xung quanh. Ví dụ, khi xem nội dung tối trong phòng khách sáng, gamma sẽ được tinh chỉnh để làm sáng nhẹ vùng bóng tối, giữ chi tiết không bị ánh sáng môi trường che mất. Ngược lại, khi xem nội dung sáng trong phòng tối, gamma sẽ giảm để hạn chế chói và tăng cường độ tương phản. Khi môi trường bất ngờ thay đổi từ tối sang sáng - chẳng hạn khi đèn trong rạp bật lên - các vùng tối trên màn hình có thể tạm thời biến mất. Việc điều chỉnh gamma trong những trường hợp này sẽ làm vùng tối hiện rõ trở lại. Mấu chốt là đảm bảo trải nghiệm xem luôn nhất quán nhờ cung cấp giá trị gamma thích ứng”, bà Mirae Shin nói thêm.

Độ sáng, độ tương phản và tần số quét cao cho trải nghiệm đỉnh cao

TV OLED 2025 còn tích hợp loạt cải tiến đặc trưng của Samsung, khai thác tối đa sức mạnh tấm nền OLED. Chẳng hạn, tấm nền được nâng cấp sáng hơn khoảng 30% so với thế hệ trước. Màn hình TV càng sáng, khả năng truyền tải ý đồ ban đầu của nhà làm phim hoặc nhà sáng tạo nội dung càng chính xác.

Tỷ lệ tương phản - thế mạnh cốt lõi của OLED - cũng được nâng cao. Tấm nền OLED cấu thành từ các điểm ảnh tự phát sáng RGB, cho phép bật/tắt từng pixel độc lập. Điều này đồng nghĩa khi hiển thị màu đen, từng pixel có thể hoàn toàn tắt để tạo màu đen. Sự tương phản giữa màu đen sâu và độ sáng tăng cường nâng tầm trải nghiệm nhập vai, không chỉ với phim ảnh, mà còn với các trò chơi có nhiều cảnh tối.

Bà Mirae Shin tự hào chia sẻ rằng TV OLED S95F mới mang đến trải nghiệm đắm chìm tuyệt vời với độ sáng được tăng cường, sắc đen hoàn hảo và tần số quét cao

TV OLED 2025 của Samsung không chỉ là một lựa chọn lý tưởng cho người xem nội dung, mà còn cho cả game thủ. Công nghệ Glare-Free giúp các cảnh tối trong game hiển thị rõ nét ngay cả ở môi trường sáng. Đặc biệt, đây là TV đầu tiên trong ngành hỗ trợ tần số quét 165Hz, mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, sống động, không gián đoạn. Điểm mạnh của OLED nằm ở khả năng làm tối từng điểm ảnh và tốc độ phản hồi siêu nhanh. Khi kết hợp với tần số quét 165Hz, Samsung đã khai phá toàn bộ tiềm năng của tấm nền OLED.

Bích Trâm