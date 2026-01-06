U23 Việt Nam mở màn hành trình tại U23 Asian Cup 2026

U23 Asian Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên được phát sóng trên TV360 sau khi nền tảng này công bố gói bản quyền các giải đấu AFC giai đoạn 2026-2029. Giải đấu diễn ra chỉ ít ngày sau SEA Games 33, trong bối cảnh hiệu ứng từ tấm HCV của U22 Việt Nam vẫn còn mạnh mẽ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ hành quân tới Saudi Arabia với kỳ vọng viết tiếp những dấu mốc đáng nhớ của bóng đá trẻ, nối dài cảm hứng từ “Thế hệ Thường Châu” năm 2018.

Giải đấu chính thức khởi tranh từ ngày 6/1, mở ra cơ hội cạnh tranh rõ ràng cho U23 Việt Nam với lực lượng nòng cốt như Đình Bắc, Văn Khang. Bên cạnh chủ nhà U23 Saudi Arabia, các đối thủ còn lại như U23 Jordan hay Kyrgyzstan đều được đánh giá là “đồng cân đồng lạng”, tạo tiền đề để U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu tiến sâu bằng bản lĩnh, tổ chức thi đấu và sự tự tin.

Thực tế cho thấy, bóng đá Việt Nam từ lâu đã trở thành “mỏ vàng” trong cuộc chiến gia tăng chỉ số truyền thông, không chỉ với truyền hình truyền thống mà đặc biệt là các nền tảng số. Các giải đấu và trận đấu có sự hiện diện của đội tuyển quốc gia nam hoặc U23 Việt Nam thường xuyên ghi nhận lượng người xem lớn, thậm chí nhiều lần phá kỷ lục về tổng lượt truy cập và số người xem cùng lúc.

Không dừng lại ở hiệu quả trên nền tảng số, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan lần này còn được TV360 nâng tầm bằng chuỗi sự kiện xem chung đồng loạt tại 34 tỉnh, thành trên cả nước với 60 điểm. Qua đó, một trận đấu đơn lẻ được mở rộng thành trải nghiệm bóng đá cộng đồng quy mô toàn quốc. Mô hình này không chỉ khuếch đại sức lan tỏa truyền thông, mà còn khẳng định bóng đá đội tuyển là chất xúc tác mạnh mẽ để kết nối khán giả, xây dựng thói quen xem chung và gia tăng giá trị dài hạn cho nền tảng phát sóng, tiếp tục củng cố vai trò của TV360 như một nền tảng giải trí hàng đầu tại Việt Nam.

Khắc họa trọn vẹn hành trình thi đấu của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ

Gói bản quyền AFC do TV360 sở hữu bao gồm toàn bộ các giải đấu từ lứa trẻ đến các đội tuyển nam, nữ và futsal có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam. Ở cấp độ đội tuyển, khán giả có thể theo dõi đầy đủ các giải đấu lớn của Đội tuyển Quốc gia nam như AFC Asian Cup; các giải đấu dành cho U23, U20, U17 nam và nữ; Đội tuyển nữ Quốc gia; cùng hệ thống các giải futsal nam và nữ châu Á.

Song song đó, ở cấp độ câu lạc bộ, những giải đấu hàng đầu châu lục như AFC Champions League Two và AFC Women’s Champions League cũng được phát sóng trọn vẹn. Việc sở hữu bản quyền đồng bộ cho phép TV360 theo sát hành trình thi đấu của bóng đá Việt Nam một cách xuyên suốt, phản ánh rõ nét quá trình chuẩn bị, thi đấu và khát vọng vươn tầm châu lục của các đội tuyển qua từng giải đấu.

Không dừng lại ở vai trò phát sóng, TV360 phát triển hệ sinh thái nội dung theo sát đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu châu Á, từ công tác chuẩn bị, tập luyện, sinh hoạt, di chuyển cho tới bầu không khí trước giờ bóng lăn tại nước đăng cai. Nhờ đó, khán giả không chỉ theo dõi kết quả, mà còn cảm nhận rõ con người và những nỗ lực phía sau mỗi trận đấu.

Trên nền tảng số, TV360 tích hợp nhiều giải pháp nâng cao trải nghiệm như xem lại - tua lại tình huống, theo dõi diễn biến theo thời gian thực và tham gia bình luận trực tiếp. Đặc biệt, người dùng mạng Viettel có cơ hội được miễn phí data 4G/5G khi xem các giải đấu AFC trên TV360.

Lan tỏa tình yêu bóng đá, kết nối cộng đồng và phát triển bền vững

Ở góc độ xã hội, việc mở rộng khả năng tiếp cận các giải đấu châu Á tới người dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi giải trí. Khi khoảng cách địa lý và điều kiện hạ tầng dần được thu hẹp, bóng đá trở thành điểm gặp gỡ chung của nhiều cộng đồng, nơi cảm xúc và tinh thần thể thao được sẻ chia rộng rãi.

Từ trải nghiệm số cá nhân hóa trên nền tảng đến các hoạt động xem chung tại địa phương, TV360 đang từng bước tạo ra một không gian kết nối, nơi người hâm mộ không chỉ theo dõi bóng đá, mà còn cùng tham gia, cùng chia sẻ và cùng đồng hành. Qua đó, nền tảng này không chỉ giữ vai trò phát sóng, mà còn góp phần lan tỏa tình yêu bóng đá và nuôi dưỡng các giá trị tích cực trong cộng đồng.

Hồng Anh