TV360 - Ứng dụng truyền hình giải trí của Tổng Công ty Viễn thông Viettel là Nhà tài trợ Danh xưng của cả hai giải đấu này.

Trải nghiệm thể thao đậm nét với TV360

Với sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam, TV360 tin rằng thể thao không chỉ đơn thuần là cuộc chơi của sức mạnh, mà còn là hành trình rèn luyện bản lĩnh, phát huy tinh thần đồng đội và niềm tin chiến thắng. Hoạt động tài trợ thể thao của TV360 nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao ý thức thể thao, cũng như góp phần xây dựng thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin, năng động. Đồng hành cùng giải đấu còn mang ý nghĩa truyền cảm hứng, tạo động lực để các bạn sinh viên không chỉ thi đấu xuất sắc mà còn phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Là Nhà tài trợ Danh xưng của cả hai giải đấu, Ứng dụng truyền hình giải trí TV360 của Tổng Công ty Viễn thông Viettel không chỉ góp phần nâng tầm hệ thống giải đấu về quy mô tổ chức, công tác truyền thông, mà còn góp phần đưa thể thao học đường trở thành một phần đời sống tinh thần sinh viên Việt Nam. Với sự đồng hành của TV360, 100% trận đấu được sản xuất chất lượng cao và phát sóng trên nền tảng số TV360 và website http://tv360.vn, chuyên trang Cúp TV360 giúp khán giả dễ dàng theo dõi lịch thi đấu, cập nhật tỉ số, xem lại highlight, toàn trận đầy đủ trọn vẹn.

Khán giả có thể xem trực tiếp 410 trận đấu, trong đó có 105 trận độc quyền trên TV360 với những trải nghiệm thể thao đậm nét và đầy tiện ích:

· Tiếp cận dễ dàng, mọi lúc mọi nơi: Chỉ cần mở ứng dụng TV360 trên điện thoại, TV hoặc truy cập website là có thể xem trực tiếp các trận đấu.

· Chất lượng hình ảnh cao cấp: Các trận đấu được sản xuất chuyên nghiệp, rõ nét và sống động, mang đến trải nghiệm như đang xem trực tiếp trên sân vận động.

· Cộng đồng cổ vũ sôi động: Các booth của TV360 tại điểm thi đấu là nơi sinh viên, cổ động viên giao lưu, check-in, tham gia thử thách và lan tỏa tinh thần thể thao.

· Chương trình hấp dẫn và tương tác: Ngoài việc xem trực tiếp, các khán giả còn có thể theo dõi lịch thi đấu, kết quả, highlight và tham gia các game “Chiến binh đua top” để nhận quà tặng giá trị như iPhone 17 Pro Max, iPad Air M3, AirPods cùng giải thưởng tiền mặt lên đến 55 triệu đồng.

Hệ thống giải thưởng lên tới 600 triệu đồng

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc và giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc Cúp TV360 năm 2025 nằm trong hệ thống Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc (NUC) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent).

Sau hơn một tháng thi đấu, Vòng loại hai giải đấu đã ghi nhận gần 250 đội tham dự đến từ hơn 167 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước. Theo lộ trình, vòng chung kết Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc năm 2025 - Cúp TV360 diễn ra từ ngày 6 đến 14/11/2025, quy tụ 14 đội bóng xuất sắc nhất từ các vòng loại toàn quốc.

Tiếp đó, Vòng chung kết Giải Bóng đá Nam Sinh viên Toàn quốc năm 2025 - Cúp TV360 sẽ khởi tranh từ ngày 18 đến 29/11/2025, với sự góp mặt của 16 đội đại diện cho các khu vực cùng đội chủ nhà Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tổng giá trị giải thưởng của hệ thống năm nay gần 600 triệu đồng, trao cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công tác tổ chức chuyên môn được bảo đảm bởi Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, phối hợp cùng các trường đăng cai địa phương. Các trận đấu tại vòng chung kết đều được truyền hình trực tiếp trên nền tảng TV360, cùng hệ thống fanpage chính thức của giải và các kênh thể thao sinh viên như Bóng rổ TV, Webthethao.vn, giúp người hâm mộ trên toàn quốc theo dõi và đồng hành cùng các đội tuyển đại học.

Ra mắt vào năm 2021, TV360 - ứng dụng truyền hình trực tuyến đã vươn lên top đầu Việt Nam chỉ sau hơn 2 năm sau đó. Với hệ sinh thái đa nền tảng bao gồm app, web, Smart TV, Box TV360 cùng nội dung phong phú, chất lượng và dịch vụ linh hoạt, TV360 hiện có hơn 13 triệu người dùng thường xuyên, khả năng đáp ứng 4 triệu người xem đồng thời, trở thành nền tảng truyền hình giải trí hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu bản quyền và quyền phát sóng các giải đấu bóng đá quốc tế lớn như: World Cup, Euro, Champions League và Bundesliga

(Nguồn: Viettel Telecom)