Sau nhiều tháng chữa trị chấn thương, tiền đạo Bùi Vĩ Hảo chính thức trở lại trong đợt tập trung U22 Việt Nam chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025 (Trung Quốc) và hướng tới SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Sự trở lại của Vĩ Hào giúp HLV Kim Sang Sik có thêm một chân sút lợi hại trên hàng công, sẵn sàng cho chiến dịch SEA Games và xa hơn là VCK U23 châu Á. Trước khi chấn thương, Vĩ Hào là gương mặt quen thuộc ở đội U23 và ĐTQG Việt Nam.

Vĩ Hào trở lại sau chấn thương.

Cũng liên quan tới lực lượng U22 Việt Nam, ở đợt tập trung lần này, nhiều gương mặt nổi bật từng khoác áo tuyển Việt Nam được HLV Kim Sang Sik điền tên vào danh sách là Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc..

Bên cạnh đó, U22 Việt Nam tiếp tục có các trụ cột góp công lớn trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 như Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phạm Lý Đức…

U22 Việt Nam hội quân vào ngày 9/11 tới dưới sự dẫn dắt của Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, sau đó lên đường sang Trung Quốc tham dự CFA Team China Panda Cup 2025. Giải đấu này diễn ra từ 12 đến 18/11 tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), các đội bóng mạnh là chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan và Việt Nam.

U22 Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 33. Ảnh: VFF

Sau Panda Cup 2025, U22 Việt Nam bước vào đợt tập huấn mang tính tổng duyệt cho SEA Games 33 từ ngày 23/11 tại Vũng Tàu, sau đó lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12 để tham dự SEA Games.

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào. Theo lịch, thầy trò HLV Kim Sang Sik quân gặp U22 Lào lúc 18h30 ngày 4/12, sau đó đối đầu U22 Malaysia lúc 18h30 ngày 11/12. Các trận đấu của bảng B diễn ra tại sân Tinsulanon (Songkhla).

Tại Đại hội thể thao khu vực, đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Vòng bán kết được tổ chức ngày 15/12, trong khi trận tranh HCĐ và chung kết diễn ra ngày 18/12, đều tại sân Rajamangala (Bangkok).